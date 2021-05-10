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叔叔的計程車停在路旁 姪子起疑查看車內驚見人已死亡
高姓計程車司機將車子停在新北市金山區台2線路旁，疑在車內尋短。他的姪子今天傍晚騎車經過，看到計程車覺得奇怪，停車查看發現他已無意識。警方接獲報案前往處理，在車內找到遺書，初步排除他殺，已報請檢察官相驗死因，釐清案情。
高男的姪子說，昨天下班後有遇到叔叔，昨晚道別時，叔叔說要回家了。今天傍晚他機車外出找朋友聊天，騎機車沿台2線行駛，經過1輛停在路邊的計程車，感覺像是叔叔的車。
高男姪子馬上掉頭，往回騎到計程車旁，看到叔叔躺在駕駛座，身體已往下滑，一動也不動。打開車門發現出意外，趕緊報案。
消防局救護人員到場發現高已死亡，交由警方處理。員警初步調查，現場無打鬥痕跡，且留有1封遺書，疑為尋短。
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