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台中頭汴坑溪溺水意外 男童母改口不告了

聯合報 / 記者黃寅／即時報導

台中7歲男童9日與家人在頭汴坑溪北田大橋下方烤肉，不慎滑倒溺水，與他一起落水的陳姓男子，2人均不幸溺斃。男童家人一度言之鑿鑿，指陳姓男子強拉他兒子的腳，才會造成男童溺水死亡，揚言控告；但隨著檢方相驗出爐，男童的母親表示，既然陳姓男子已往生，就不告了。

檢察官今上午完成驗屍，查明男童的雙腳並無抓痕，男童父母也表示並沒有意見，警方亦未進一步接獲檢察官要求偵辦事項，加上陳姓男子死亡，若再無陳和男童死亡的因果關係，全案應即朝結案方向進行。

陳姓男子妻子今公布1張照片，指當時先生和男童尚有距離，應不至於會抓到男童的腳。對此，男童母親仍聲稱，她在現場看得很清楚，當時她先生已經要將兒子救上來，還要男童姊姊「趕快來幫忙」，所以男童姊姊才會蹲在岸邊，陳妻提供照片的下一秒，兒子就被掙扎的陳抓住腳，「整個人斜斜的和陳男一起沉入水中」。

男童母親說，陳姓男子9日先被救上來，狀況比她兒子好，原以為他會存活，丈夫才會說將對陳提告，但既然兩人都過世了，就不會再追究，「現在只想好好幫兒子辦完後事」。

台中太平區頭汴坑溪傳出27歲陳姓男子與7歲李姓男童溺水意外，2人獲救仍不幸溺斃。圖／台中市消防局提供
台中太平區頭汴坑溪傳出27歲陳姓男子與7歲李姓男童溺水意外，2人獲救仍不幸溺斃。圖／台中市消防局提供
台中太平區頭汴坑溪傳出27歲陳姓男子與7歲李姓男童溺水意外，2人獲救仍不幸溺斃。圖／台中市消防局提供
台中太平區頭汴坑溪傳出27歲陳姓男子與7歲李姓男童溺水意外，2人獲救仍不幸溺斃。圖／台中市消防局提供

溺水

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