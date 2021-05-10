幫他找回家的路 南投農地白骨曝關鍵特徵盼指認

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮鐵山里一處農地今年元月發現1具白骨，經公布特徵近4個月仍無人指認；檢方今再詳發其特徵，研判55歲男性，臉部曾骨折開刀，左右太陽穴、右下頦因骨裂分由鋼絲、螺絲固定，若家中有符合特徵的失蹤者可與檢警聯絡。

據了解，該具白骨今年元月18日在埔里鐵山路下方產業道路一處鄰近溪床農地被發現，經檢警會同法醫相驗，該骸骨大致完整，從頭骨到骨盆、大小腿骨均有，但因白骨附近沒有相關證件，沒能判定其身分，經清查過濾失蹤人口也無所獲。

而案發後，檢警雖曾公布初判其為中年男性、死亡時間至少半年，以及下顎有骨釘，應該臉部動過手術等特徵，但公布至今已將近4個月卻還是無人指認；為確認白骨身分，也幫他找到回家的路，檢方今進一步公布詳細特徵及相關圖資。

檢方指出，從其骨骼及牙齒研判，該名死者為年約55歲以上的中年男性，身高約160到165公分，其上齒列已無牙齒，下齒列則剩2顆牙，左上臂則有骨折的痕跡，骨盆腔歪斜，但都是陳舊性骨裂，也就是很久以前開過刀的痕跡。

而其生前臉部曾動過手術，因此顱骨部分的左右外側眶骨，也就太陽穴位置因骨裂，而以鋼絲固定；右側下頦也因骨裂，以一排4顆螺絲固定，特徵相當明顯，呼籲家中或有認識符合上述特徵的失蹤者，可主動與檢警聯繫指認或提供線索。

南投埔里農地發現的白骨，其頭顱右側下頦因骨裂以一排4顆螺絲固定。記者賴香珊／翻攝
南投埔里農地發現的白骨，其頭顱右側下頦因骨裂以一排4顆螺絲固定。記者賴香珊／翻攝
南投縣埔里鎮鐵山里一處農地今年元月發現1具白骨，經公布特徵近4個月仍無人指認。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮鐵山里一處農地今年元月發現1具白骨，經公布特徵近4個月仍無人指認。圖／讀者提供

失蹤 埔里

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