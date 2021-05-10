薩爾瓦多籍女子台南車禍亡 友人爆料處理不當警方澄清

薩爾瓦多籍高姓女子7日傍晚在台南市永康區富強路一段與預拌混泥土車碰撞倒地頭部重創身亡；雖永康警分局表示已收集現場證據送交台南地檢署偵辦、並轉請駐外單位聯絡死者家屬來台，今天卻傳出「死者親友」在網路爆料，不滿警方處理過程，還有網友質疑警方要「吃案」。

永康分局晚間聲明強調員警處理過程都依照相關規定。有員警指出，死者在台並無家屬，相關證據與畫面警方基於偵查不公開不能任意透露，因而在網路出現不滿警方的說法，疑似死者友人因警方不提供現場監視畫面而爆料。

永康分局表示，當天獲報車禍立即指派龍潭派出所及交通分隊到場查處，經了解係由鄭姓男子駕駛預拌混凝土車，沿富強路一段內側車道由北往南直行，變換車道時，與騎乘重機車在外側車道同向行駛薩爾瓦多籍高姓女子發生碰撞、高女機車倒地頭部破裂重傷，送醫急救仍宣告不治。檢測預拌混凝土車駕駛酒測值為0。

警方強調，分局已由交通分隊依規定測繪照相，並通報偵查隊鑑識人員到場協助採證，且取得相關肇事過程影像；員警當天也通知高女在台男友及任職公司派員到場協助，製作相關人員調查筆錄，全案已保全相關跡證，陳報檢方調查偵辦。