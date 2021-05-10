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男子偷開挖土機逛大街 轟隆隆嚇壞路人

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化鹿港鎮建國路與自由路昨天晚間出現一輛挖土機在路上行進，輾壓路面聲音大，讓人車都紛紛閃避，有民眾覺得太危險報案，鹿港警方一查，發現王姓男子涉嫌偷開別人的挖土機，訊後被依竊盜、毀損罪嫌移送法辦。

警方查出，彰化37歲王姓男子除偷竊該挖土機，還另偷了一輛市價逾4百萬元的油管機，並也將油管機也開上路。王男指稱，是為了學開挖土機，才偷開上路。

經調查王男在鹿港鎮涉嫌偷開走一輛挖土機，車輛伴隨著轟隆的行進聲音，有如坦克壓陣，嚇壞不少路人，王男從農田上路後行駛約1公里後，車輛卡在自由路中停駛。

警方到場時，挖土機已因故障停在路中，但這輛市價約150萬元的PC300LC型挖土機其實是林姓業者所有，警方表示，該地路旁還有停放一輛PC300型油管機，市價約450萬元。王男供稱，挖土機、油管機都是他偷開上路的。

經了解，王男曾到挖土機主人林姓業者公司應徵粗工，但上班幾天就因會亂拿東西被開除。林姓業者說，為方便施工，常將備份鑰匙放在挖土機、油管機上，沒想到會被偷走，且兩輛大型機具都被操到故障，損失相當大，幸好沿途都沒有波及其他人、車。

37歲王姓男子除偷竊挖土機開上路，警方在鹿港自由路發現車子卡在路上。圖／讀者提供
37歲王姓男子除偷竊挖土機開上路，警方在鹿港自由路發現車子卡在路上。圖／讀者提供
37歲王姓男子除偷竊挖土機開上路，相當引人矚目。圖／讀者提供
37歲王姓男子除偷竊挖土機開上路，相當引人矚目。圖／讀者提供

鹿港 偷竊 竊盜

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