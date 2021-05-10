5歲男童父親身旁走失 暖警抱回父子團圓
高雄陳姓男子前天帶著5歲、2歲男童到高雄火車站前的知名速食餐廳用餐，不料過程中5歲的兒子離開身邊，讓陳男相當焦急，苦尋不著下到派出所報案，幸好30分鐘內，警方就抱著男童回到派出所內，讓父子團圓。
警方表示，陳男前天上午11點多時，手牽著5歲、身揹著2歲的大小兒子，在高雄火車站附近的知名速食店用餐，不料還未點餐，一轉眼就發現5歲的大兒子不見蹤影。
心急如焚的陳男四處找尋都找不著，只好揹著小兒子到三民一警分局長明街派出所報案。
長明所巡佐吳明棠、警員陳弘修擔服巡邏勤務接獲報案後，立即動身前往周遭尋找，30分鐘後就在距離八德路上的某間飯店外，找到迷途的5歲男童。
警方見到男童獨自坐在飯店外台階，似乎受到不少驚嚇，陳員立即細心安撫，溫柔的抱起男童帶回派出所，當陳男見到孩子被警方抱回，安全的回到自己身邊後，終於放下心中大石，頻頻感謝警方讓父子團圓。
三民一分局表示，幼童活動力強、好奇心也強，往往較無危險警覺性，家長應儘量避免讓年幼孩童離開視線，盼家長多一份耐心就多一份安心，應時刻小心留意，以免發生孩童走失情事。
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