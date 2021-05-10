影／還是要看路！騎車載妹顧聊天 結果GG了

騎車載人還邊騎邊聊天，這樣的行為其實很危險！有網友在臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段影片，畫面中一名男子騎機車載一名女子，只見男騎士一直轉頭跟後座女子聊天，邊騎邊聊、渾然忘我，完全沒有注意前方路況，結果就直直撞上在前方停等號誌燈的機車。

有網友看完影片覺得不可思議，「請問是多眼殘才能撞上」？也有網友猜測騎士可能是「第一次載妹太緊張...」，還有網友眼尖，發現男騎士是「轉頭在跟後面的講話才會撞到」，多數網友的反應是「騎車不看路啊，沒注意前方就GG了」！ 網友在臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段影片，畫面中一名男騎士在騎機車時，一直轉頭跟後座女子聊天，完全沒有注意前方路況，結果就直直撞上在前方停等號誌燈的機車。圖／翻攝臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」