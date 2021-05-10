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彰縣火災延燒3間工廠遭殃 3人輕傷連警車都燒了

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮二溪路一家輪胎行發生火警，延燒到一旁沙發工廠及飲料倉儲廠，造成輪胎行老闆搶救時手輕微灼傷，二名員工輕微嗆傷，3人送醫，當時還有一輛警車正好進廠保養，也被燒毀，現場共延燒三店、燒掉三輛車。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁說，這場火災是下午約一點18分通報，由於竄出大量濃煙及火勢延燒相當快，第三大隊等16個消防分隊陸續出動各式消防車26輛、救護車4輛，消防人員60人搶救火災，火勢在一個多小時後控制，3點7分完全撲滅。

這場火警由於竄出大量濃煙及火勢相當嚇人，讓附近居民很緊張，初步了解，火勢是從輪胎行後方起火，輪胎行周姓老闆救火時，手部還被灼傷起水泡，還有二名員工輕微嗆傷，3人送醫。

當時剛好有一部警車入廠保養，車子才一架起來，後方就疑似發生雜草火警，火勢一發不可收拾，還延燒到一旁沙發工廠及飲料倉儲廠，共有三部車被吞蝕在大火中，真正火災肇事原因消防局調查中。

彰化縣溪湖鎮二溪路一段一家沙發工廠下午一點多發生火警，由於竄出大量濃煙及火勢相當嚇人，目前彰化消防局溪湖分隊等進行搶救中，初步了解，工廠人員即時逃出，無人員受困。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮二溪路一段一家沙發工廠下午一點多發生火警，由於竄出大量濃煙及火勢相當嚇人，目前彰化消防局溪湖分隊等進行搶救中，初步了解，工廠人員即時逃出，無人員受困。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮二溪路一段一家沙發工廠下午一點多發生火警，由於竄出大量濃煙及火勢相當嚇人，目前彰化消防局溪湖分隊等進行搶救中，初步了解，工廠人員即時逃出，無人員受困。圖／翻攝自溪湖人生活圈
彰化縣溪湖鎮二溪路一段一家沙發工廠下午一點多發生火警，由於竄出大量濃煙及火勢相當嚇人，目前彰化消防局溪湖分隊等進行搶救中，初步了解，工廠人員即時逃出，無人員受困。圖／翻攝自溪湖人生活圈
溪湖鎮二溪路一家輪胎行發生火警，延燒到一旁沙發工廠及飲料倉儲廠，造成3人送醫，當時還有一輛警車正好進廠保養，也被燒毀，現場共延燒三店、燒掉三輛車。圖／翻攝自彰化踢爆網
溪湖鎮二溪路一家輪胎行發生火警，延燒到一旁沙發工廠及飲料倉儲廠，造成3人送醫，當時還有一輛警車正好進廠保養，也被燒毀，現場共延燒三店、燒掉三輛車。圖／翻攝自彰化踢爆網
彰化縣溪湖鎮二溪路一段一家沙發工廠下午一點多發生火警，由於竄出大量濃煙及火勢相當嚇人，目前彰化消防局溪湖分隊等進行搶救中，初步了解，工廠人員即時逃出，無人員受困。圖／彰化消防局提供
彰化縣溪湖鎮二溪路一段一家沙發工廠下午一點多發生火警，由於竄出大量濃煙及火勢相當嚇人，目前彰化消防局溪湖分隊等進行搶救中，初步了解，工廠人員即時逃出，無人員受困。圖／彰化消防局提供

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