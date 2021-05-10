彰縣火災延燒3間工廠遭殃 3人輕傷連警車都燒了

彰化縣溪湖鎮二溪路一家輪胎行發生火警，延燒到一旁沙發工廠及飲料倉儲廠，造成輪胎行老闆搶救時手輕微灼傷，二名員工輕微嗆傷，3人送醫，當時還有一輛警車正好進廠保養，也被燒毀，現場共延燒三店、燒掉三輛車。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁說，這場火災是下午約一點18分通報，由於竄出大量濃煙及火勢延燒相當快，第三大隊等16個消防分隊陸續出動各式消防車26輛、救護車4輛，消防人員60人搶救火災，火勢在一個多小時後控制，3點7分完全撲滅。

這場火警由於竄出大量濃煙及火勢相當嚇人，讓附近居民很緊張，初步了解，火勢是從輪胎行後方起火，輪胎行周姓老闆救火時，手部還被灼傷起水泡，還有二名員工輕微嗆傷，3人送醫。