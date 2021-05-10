瑞芳兄弟衝突 弟持刀刺中哥右胸見血才罷手
新北市瑞芳區40多歲林姓兄弟在家中起口角，哥哥拿掛衣架當武器，弟弟涉嫌持水果刀反擊，並刺中哥哥右胸出血，所幸刺入不深，送醫後脫險。弟弟辯稱，持刀是想迫使哥哥放下掛衣架，沒有殺人意圖。警方偵詢後，依殺人未遂罪嫌將他送辦。
據了解，林姓哥哥過年前積欠鄰居2000元，至今未還。鄰居告知林姓弟弟此事，希望他轉告哥哥還錢。哥哥昨天下午返家後，弟弟提起此事，引起哥哥不滿，認為他的債務與弟弟無關，不用弟弟多事。
林家兄弟先前已曾因為修理機車費用種下心結，昨天再起口角，進而發生肢體衝突。哥哥拿起家中掛衣架當武器，弟弟則拿水果刀抵抗，一刀刺進哥哥右胸，兩人才罷手。
兩人衝突時鄰居報案，不久就看見哥哥負傷拿著水果刀走出屋外，並把刀交給鄰居，由救護車送醫。
瑞芳警分局偵查隊、派出所員警封鎖現場採證，並將林姓弟弟帶回偵辦。弟弟辯稱遭哥哥攻擊，才會拿水果刀想逼哥哥放下掛衣架，結果刺傷哥哥。他無殺人意圖，因此避開左胸。
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