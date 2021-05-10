台中新建宅工人鷹架粉光3樓墜2樓 命危送醫

台中市西屯區安和路一處民宅工地，在今天下午2時許傳出工安意外，一名工人在鷹架進行粉光工程時，疑施工不慎從3樓鷹架掉落卡在2樓鷹架，經工地主任叫喊無回應後才發現，警、消到場後，將該名工人送醫急救，目前仍在急救中有生命危險，警方已派員到場採證，並通知勞檢單位調查。

台中市第六警分局在今天下午2時許獲報，西屯區安和路一棟新建住宅發生工人墜落意外，經查，黃姓工人（62歲）一人在工地鷹架的3樓施做粉光時，疑鷹架不穩導致黃從3樓墜落到2樓，並卡在2樓鷹架，當時現場工地許姓主任（45歲）經叫喊後，發現黃都無回應，前往察看才發現黃已墜落在2樓鷹架處，趕緊通知警、消到場。