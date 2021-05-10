居家檢疫卻提供賣場地址 她遭罰7萬打官司被法官打臉

女子陳乙菲從大陸返台後多次失聯，被公布全名協尋，她數度提供錯誤地址，其中還有大賣場的地址，被台北市政府衛生局開罰7萬元，她不服提行政訴訟，台北地方法院認為裁罰有理由，判陳女敗訴。

判決指出，陳女去年2月5日透過小三通從廈門入境，是政府追蹤的居家檢疫對象，她起初留下台北市信義區地址，之後又多次謊報假地址，讓里長、里幹事無法訪查或追蹤她是否確實居家檢疫。

去年2月15日，陳女被公布姓名並報警協尋，經警方確認她實際居住在中和某處，才得以追蹤；台北市衛生局認為她故意規避、拒絕執行居家檢疫，有危害社區疫情擴散的疑慮，開罰7萬元。

陳女主張，她實際住在新北市，台北市政府開罰於法無據，且她均和里幹事保持聯繫，第一時間告知變更居家檢疫地址，期間她也高規格配合政府政策，認為裁罰無理由。

台北市衛生局抗辯，陳女起初填報的地址是台北市信義區，之後改為新北市中和區，期間陳女又數度改地址，但都找不到人，認為裁罰7萬元有理由。

法院認為，陳女首次更改地址到新北市中和區某處8樓，但經訪查建物只有4樓，打電話給陳女也未獲聯繫；事後，陳女再告知住在台北，但信義區公所查無陳女的門牌，陳女又改說住在新北市，但一查發現是大賣場的地址，陳女家人不是沒接電話，就是不知道她住哪。