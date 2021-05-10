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小土狗不肯離開客廳！他上前才發現朋友猝死角落
嘉義蔡姓男子日前因心臟疾病在布袋鎮住處客廳猝死，倒在客廳沙發與桌子間，洪姓友人多次聯絡不到人，昨晚到蔡住處找不到人原打算離開，見蔡飼養土狗一直停留客廳不走，他欲上前牽狗才發現蔡已倒地死亡。
檢警今會同法醫相驗，死因為高血壓心血管疾病、心因性休克，初判死亡時間已超過24小時，家屬無異議。
57歲蔡姓男子退休多年，近年獨居住在嘉義縣布袋鎮岑海里，蔡因為有心臟疾病還裝過支架，曾經跟洪姓友人表示，「如果電話聯絡不到人，記得要來看看我」；洪男昨天多次聯絡蔡沒有回應，昨晚11時許到蔡住處查看。
據了解，洪男進門後一直沒發現蔡，還走到房內查看、呼喊，未得到回應，原以為蔡男不在家、準備離開，卻發現蔡所飼養的土狗，一直停留在客廳沙發旁，洪擔心小狗沒餵，叫牠仍不離開，趨前想帶狗才發現好友趴在沙發和桌子中間，已經失去生命跡象、立即報警，消防員到場發現蔡已明顯死亡、未送醫。
蔡的鄰居表示，本月8日下午還曾看到蔡姓男子，沒想到隔日他突然病逝，蔡病倒之處剛好位於客廳視覺死角，還好蔡養的小土狗不離不棄，否則不知道何時才會發蔡已病逝。
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