小土狗不肯離開客廳！他上前才發現朋友猝死角落

嘉義蔡姓男子日前因心臟疾病在布袋鎮住處客廳猝死，倒在客廳沙發與桌子間，洪姓友人多次聯絡不到人，昨晚到蔡住處找不到人原打算離開，見蔡飼養土狗一直停留客廳不走，他欲上前牽狗才發現蔡已倒地死亡。

檢警今會同法醫相驗，死因為高血壓心血管疾病、心因性休克，初判死亡時間已超過24小時，家屬無異議。

57歲蔡姓男子退休多年，近年獨居住在嘉義縣布袋鎮岑海里，蔡因為有心臟疾病還裝過支架，曾經跟洪姓友人表示，「如果電話聯絡不到人，記得要來看看我」；洪男昨天多次聯絡蔡沒有回應，昨晚11時許到蔡住處查看。

據了解，洪男進門後一直沒發現蔡，還走到房內查看、呼喊，未得到回應，原以為蔡男不在家、準備離開，卻發現蔡所飼養的土狗，一直停留在客廳沙發旁，洪擔心小狗沒餵，叫牠仍不離開，趨前想帶狗才發現好友趴在沙發和桌子中間，已經失去生命跡象、立即報警，消防員到場發現蔡已明顯死亡、未送醫。