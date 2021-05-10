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影／魚叉搜刮保育區龍蝦九孔 岸巡逮潛水客送辦
海巡署北部分署第一岸巡隊安檢人員昨晚在宜蘭頭城的漁業資源保育區，發現2名男子潛水入海，使用「魚叉」違法在保育區採捕大量龍蝦、剝皮魚、章魚及九孔等，依違反漁業法送辦。
宜蘭縣境外澳里至石城里間，低潮線向外海延伸200公尺沿岸海域為「頭城漁業資源保育區」，不得從事任何採撈捕水產動植物行為，而九孔、龍蝦、紫菜及石花菜尤其被入保護。
昨晚8點多，大溪安檢所勤務人員在守望哨發現海面上似有不明燈光，經仔細查看，有潛水客在暗夜裡潛水下海在保育區捕捉水產。
大溪安檢所立即回報海巡署宜蘭巡防區指揮部，同時通報巡邏人員趕往，現場查獲2人違規使用魚叉捕到6尾大小龍蝦、剝皮魚、章魚及九孔等漁獲，違反「宜蘭縣頭城漁業資源保護區」規定，立即把漁獲全數野放回到保育區海域，依違反漁業法函送宜蘭縣政府裁處。
第一岸巡隊表示，此種利用潛水一次性搜刮海洋資源，除破壞海洋生態外，更違反漁業法等規定，依該法規可處新台幣3至15萬元罰鍰，民眾若於海上、岸際或港區發現不法情事時，請隨時撥打「118」免費專線，會派人立即前往查處。
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