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老翁迷走10公里步上快速道路 南警緊急救援

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市東區74歲陳姓老先生，昨天自家中走失約10公里，獨自走在台86快速公路，警方獲報後前往救援，果然發現有1名老翁行走在路肩上，員警立即將老翁護送上巡邏車帶返所內，順利聯繫上家屬將老翁帶返家

市警六分局灣裡所巡佐蕭成國、警員林葦華於昨晚7點25分接獲勤務指揮中心通報，有人步行上台86快速公路，由於天色昏暗，快速道路上車速極快，恐發生意外，員警立即馳往快速公路上梭巡，在東向1.3公里處發現1名長者在路肩上蹣跚步行，在員警勸說安撫下，老翁坐上巡邏車載返派出所內休息，並聯繫119救護人員在所內協助包紮傷口。

由於老先生未帶任何身分證件，且語無倫次難以溝通，顯係失智長者， 員警以警用小電腦人臉辨識功能，順利查知該老翁為家住東區74歲陳姓失蹤人口，陳妻已在第一分局莊敬派出所報案協尋失智失蹤人口，員警立即聯繫上焦急的家屬將老翁帶返家照料。家屬對於警方及時尋獲老翁，幸未發生意外深表感謝。

市警六分局長陳錦文說，蕭、林2人能秉持同理心，積極審慎處理受理案件，及時救援民眾危難，將公開表揚；同時也呼籲家裡如有失智者，除應特別照料，可配戴手環或在其身上留下可辨識身分或聯絡家屬資料，萬一走失，可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助返家團圓。

陳老先生自家中走失約10公里 ，經員警尋回和家人團聚。圖／讀者提供
陳老先生自家中走失約10公里 ，經員警尋回和家人團聚。圖／讀者提供

失智 失蹤

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