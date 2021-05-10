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高雄水房洗錢8千萬詐騙贓款 用手機訊號遮斷器躲警察
竹聯幫信堂成員吳姓男子涉嫌在高雄市設水房，替假冒檢警騙大陸人的話務機房轉帳，經手人民幣2000萬元（約台幣8500萬元），還使用手機訊號遮斷器躲避查緝；刑事局搜索水房，陸續查獲吳等11人依詐欺等罪嫌移送，檢方聲押2人獲准，吳等9人以3至5萬元交保。
警方調查，境外話務機房假冒檢警致電大陸人，謊稱涉及洗錢案要監管帳戶，要求匯款到人頭帳戶；33歲吳男去年1月起在高雄左營區某社區大樓租屋，設水房取名「烈火戰馬」，上網將贓款轉至其餘帳戶，每筆抽取百分之5至7佣金。
陸方去年4月提供情資。刑事局偵七大隊第一隊追查，7月搜索水房逮捕2人，8月及今年1月、上月在桃園市拘提吳等9人，詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌移送。犯嫌多坦認轉贓款，有人則稱是賭資。
警方查扣電腦、手機、現金185萬元，搜出手機訊號遮斷器，可放在汽車上，研判是犯嫌轉移水房據點時使用，避免被警方盯上。
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