溪湖沙發工廠火警 火勢竄出濃煙蔽空3人送醫

彰化縣溪湖鎮二溪路一段一家沙發工廠下午一點多發生火警，由於竄出大量濃煙及火勢相當嚇人，目前彰化消防局溪湖分隊等進行搶救中，其中隔壁輪胎行老闆搶救時手輕微灼傷，二名員工輕微嗆傷，3人送醫。

火勢是在下午約1點18分發生，溪湖等3個消防分隊出動各式消防車、救護車共21輛，消防人員39人搶救中，由於火舌竄出且延燒到工廠鄰近建築物，一旁就是道路，讓附近居民相當緊張，消防人員搶救中。

沙發工廠旁的輪胎行周姓老闆幫忙救火時，手部被灼傷起水泡，還有工廠二名員工輕微嗆傷，3人送醫，火勢已控制中。