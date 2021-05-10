缺錢花用搶計程車 得手7千多還沒花就落網

基隆市謝姓男子預藏摺疊刀、手套和膠帶，隨機招攔計程車，上車後要求吳姓司機開往六堵工業區人車較少地點後，涉嫌持刀抵住吳的脖子，搶走車上財物，並把吳趕下車，駕車逃往宜蘭頭城時被捕。檢方偵結，依強盜罪嫌起訴謝男。

起訴書指出，謝男因缺款花用，意圖不法，今年3月29日晚上7點多，在基隆市中正區隨機招攔吳姓司機駕駛的計程車，指定前往六堵工業區。

當晚7點半左右，吳把車子開到工建路時，謝見四下無人，要求吳靠路旁停車，並從右後座移到左後座，在吳的正後方戴上手套。車子停妥後，謝拿出折疊刀自後環繞抵住吳的頸部，喝令交出錢。

吳姓司機因要害被刀子抵住，不敢反抗，拿出身上的現金1000元。謝不滿意，要求交出所有財物，吳又從副駕駛座前置物箱拿出腰包，裡面有現金6500元、駕照、健保卡、身分證、中華郵政VISA卡、中油VIP卡、油卡等物品。

謝男得手後，以預藏的膠帶綑綁吳的雙手，接著割斷駕駛座安全帶，趕吳下車，再開走計程車，經高速公路前往宜蘭。謝把吳留在車內的手機丟出車外，避免遭定位追蹤，逃逸途中曾停車購買香菸及飲料，並丟棄腰包及裡面的證件。

吳在謝男開走計程車後，請求路人協助報警。警方當晚9點半左右在宜蘭縣頭城鎮濱海路5段攔下計程車，逮捕謝男，並在車內起出作案用手套、膠帶、折疊刀及未花掉的贓款7301元。