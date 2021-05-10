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等紅燈砂石車輪胎突脫落 前滾砸中騎腳踏車阿伯

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

一輛砂石車今天上午11點多行經台南市前鋒路小東路口時，砂石車在前鋒路遇紅燈停駛，但砂石車一個大車輪突然脫落，車輪往前滾動約70公尺，不幸砸中前方騎腳踏老先生，腳踏車後輪被砸壞，老先生人車倒地，手腳擦傷沒有大礙。

這起意外發生於今天上午11點多，王姓男子（34歲）駕駛砂石車由南往北方向， 行經前鋒路，在前鋒路和小東路口等紅燈，砂石車上22.5吋大輪胎突然脫落，大輪胎因貫性作用向前滾，許姓（65）老先生騎 踏車從小東路由西往東方向，正要過前鋒路，腳踏車後輪被大輪子砸車，當場扭曲變形。王姓砂石車駕駛酒測值為零。

許老先生騎的腳踏車車籃也被撞得掉落，熱心路人見狀，停車幫忙老先生，並報警處理，協助將他就近送到成大醫院治寮，老先生雖飽受驚嚇，僅手腳擦傷無大礙。

警方說，相依道路交通管理處罰條例開罰外，並呼籲駕駛人務必定期做好車輛保養，保障自己也保障他人。

老先生騎的腳踏被砂石車掉落大輪子砸中後輪，後輪扭曲變形。記者黃宣翰／攝影
老先生騎的腳踏被砂石車掉落大輪子砸中後輪，後輪扭曲變形。記者黃宣翰／攝影

砂石 腳踏車 成大醫院

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