等紅燈砂石車輪胎突脫落 前滾砸中騎腳踏車阿伯

一輛砂石車今天上午11點多行經台南市前鋒路小東路口時，砂石車在前鋒路遇紅燈停駛，但砂石車一個大車輪突然脫落，車輪往前滾動約70公尺，不幸砸中前方騎腳踏老先生，腳踏車後輪被砸壞，老先生人車倒地，手腳擦傷沒有大礙。

這起意外發生於今天上午11點多，王姓男子（34歲）駕駛砂石車由南往北方向， 行經前鋒路，在前鋒路和小東路口等紅燈，砂石車上22.5吋大輪胎突然脫落，大輪胎因貫性作用向前滾，許姓（65）老先生騎 踏車從小東路由西往東方向，正要過前鋒路，腳踏車後輪被大輪子砸車，當場扭曲變形。王姓砂石車駕駛酒測值為零。

許老先生騎的腳踏車車籃也被撞得掉落，熱心路人見狀，停車幫忙老先生，並報警處理，協助將他就近送到成大醫院治寮，老先生雖飽受驚嚇，僅手腳擦傷無大礙。