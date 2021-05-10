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西濱清水段快速道路匝道撞2車 轎車駕駛棄車跑了
西濱快速道路台中市清水區今天發生追撞車禍，一輛轎車下快速道路匝道時，疑未保持安全距離，追撞前方轎車，再撞上一輛曳引車，二名被撞的駕駛下車查看，卻看到涉嫌肇事的男駕駛自行離開現場，警方已通知這名駕駛到案說明中，朝肇事逃逸罪嫌調查。
警方調查，今天中午12點10分，西濱快速道路下清水閘道發生追撞車禍，一名男子開轎車沿快速道路由南往北行駛，下清水閘道時，追撞同向前方減速停等紅燈由54歲高姓男子開的轎車，再推撞前方41歲黃姓男子開的曳引車。
追撞後，3輛車車體都受損，地面都是車體破片，其中被追撞的轎車受損嚴重，涉嫌追撞的肇事轎車男駕駛下車後離開現場，在場的2名駕駛都沒酒駕，也沒受傷，警方正通知車主到案說明，釐清事故原因，並調查他是否有受傷；警方呼籲用路人行駛西濱快速道路時，務必注意車前狀況並遵守相關交通，以避免交通事故發生。
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