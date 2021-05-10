西濱清水段快速道路匝道撞2車 轎車駕駛棄車跑了

西濱快速道路台中市清水區今天發生追撞車禍，一輛轎車下快速道路匝道時，疑未保持安全距離，追撞前方轎車，再撞上一輛曳引車，二名被撞的駕駛下車查看，卻看到涉嫌肇事的男駕駛自行離開現場，警方已通知這名駕駛到案說明中，朝肇事逃逸罪嫌調查。

警方調查，今天中午12點10分，西濱快速道路下清水閘道發生追撞車禍，一名男子開轎車沿快速道路由南往北行駛，下清水閘道時，追撞同向前方減速停等紅燈由54歲高姓男子開的轎車，再推撞前方41歲黃姓男子開的曳引車。