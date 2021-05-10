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逃逸移工火鍋店聚餐 南警接獲檢舉逮個正著

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

「有逃逸移工火鍋店聚餐，請前住抓人！」台南市警五分局開元派出所接獲民眾檢舉，有越南逃逸移工昨晚在北區東興路一家火鍋店用餐，員警等到他們酒足飯飽後逮個正著，警方將3名越南籍男性失聯移工帶派出所偵辦，全案依規定移送移民署台南專勤隊收容。

開元所警方昨晚10點25 分接獲110報案，有民眾打電話檢舉，北區東興路一家火鍋店前有數名越南籍失聯移工，於母親節當晚在火鍋店裡面吃火鍋聚會。

因火鍋店內消費者眾多，警方擔心失聯移工若在店內拒捕，會影響到其他消費者，故先按兵不動，等到待移工酒足飯飽走出餐廳後，立即上前盤查，沒想到他們看見警察靠近隨即四處逃竄，兩人鑽入巷內。

其中一人還慌亂跌倒頭部撞到招牌疼痛不已，仍忍痛繼續奔逃，因不識附近地形，跑進死巷內，員警趕到甕中捉鱉，2 人只能乖乖束手就擒，另一名男移工也被員警逮獲，警方將3名越南籍失聯移工帶派出所偵辦，全案依規定移送移民署台南專勤隊收容。

據了解，3人分別27歲，32歲及43歲，原本都是在外縣市工廠工作後逃逸，目前在台南打零工生活。

警方將逃逸移工帶回調查。圖／讀者提供
警方將逃逸移工帶回調查。圖／讀者提供
3名逃逸越南男移工被警方查獲。圖／讀者提供
3名逃逸越南男移工被警方查獲。圖／讀者提供

移工 火鍋 越南

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