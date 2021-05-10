阻父子逆向騎車抓寶 桃保全挨告妨害自由獲不起訴

桃園市楊梅區一劉姓保全日前發現有周姓父子騎機車抓「寶可夢」，在社區車道口逆向行駛，上前提醒後雙方爆發口角，周男更告劉男妨害自由，檢方指出，劉雖有站在車前與他溝通，然未見以強制力限制自由的舉動，不起訴處分。

劉姓男子（36歲）在楊梅區裕成南路上一社區擔任保全，去年10月27日晚間9時許，看到周姓男子騎機車載兒子至社區車道出口前抓「寶可夢」，由於該車道只供下行，劉男上前提醒，結果雙方一言不合爆發口角，周男還稱劉男阻擋自己騎車離去，控他妨害自由。

劉男到案後否認犯行，辯稱是社區主委曾特別交代，該車道不可讓車輛逆行，以免發生事故。他當時是先問對方「有什麼事」，因周男辱罵自己，才報警處理，並請周不要離開，等警方到場處理。

周男受詢時自承，劉男並未以肢體阻擋他，是以手指著自己叫他「不要走」，後來要離開時還看到劉男作勢要拉車，自己怕跌倒才停下。