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阻父子逆向騎車抓寶 桃保全挨告妨害自由獲不起訴

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市楊梅區一劉姓保全日前發現有周姓父子騎機車抓「寶可夢」，在社區車道口逆向行駛，上前提醒後雙方爆發口角，周男更告劉男妨害自由，檢方指出，劉雖有站在車前與他溝通，然未見以強制力限制自由的舉動，不起訴處分。

劉姓男子（36歲）在楊梅區裕成南路上一社區擔任保全，去年10月27日晚間9時許，看到周姓男子騎機車載兒子至社區車道出口前抓「寶可夢」，由於該車道只供下行，劉男上前提醒，結果雙方一言不合爆發口角，周男還稱劉男阻擋自己騎車離去，控他妨害自由。

劉男到案後否認犯行，辯稱是社區主委曾特別交代，該車道不可讓車輛逆行，以免發生事故。他當時是先問對方「有什麼事」，因周男辱罵自己，才報警處理，並請周不要離開，等警方到場處理。

周男受詢時自承，劉男並未以肢體阻擋他，是以手指著自己叫他「不要走」，後來要離開時還看到劉男作勢要拉車，自己怕跌倒才停下。

桃園地檢署調查，監視器畫面顯示，劉男雖有以手指周男，並有站在周騎乘的機車前與他對話，然未見劉有以強制力限制或剝奪行動自由的舉動，要求周原地停留等警察到場，也非有意限制周的行動，並無剝奪自由之犯意，為不起訴處分。

事發社區車道（中）只供下行。圖／翻攝自Google Maps
事發社區車道（中）只供下行。圖／翻攝自Google Maps

車道 保全 寶可夢

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