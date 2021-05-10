快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扯！虎尾巷道血滴子 車輪被刺破 路人也很危險

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮西安路一條巷道竟出現「血滴子」，受害詹姓網友路過被刺破車輪，氣得PO網提醒路過的人小心，這個「血滴子」是裝在一個轉角路口民宅前一棵鐵樹的花盆上，沒注意看還看不出暗藏危機，不用說路過車子會被刮損，小孩或路人一旦被刺傷恐不堪設想，虎尾分局長黃維章親往了解，屋主已將血滴子撤下，被刺破輪胎的車主則將依法提告求償。

虎尾鎮安西路49巷的轉角路口兩家面對面住戶，因停車問題發生不悅，因一家把車停在轉角處，致很多車輛轉彎時，經常撞及對面的住家，花盆甚至遮陽採光罩被撞損，兩家鄰居因而鬧翻，一家車子依舊停在路口，另一家一怒則在鐵樹花盆裝上鐵鑄的尖刺物，圈在盆上就很像血滴子，不讓車子靠近他家。

住在附近一名詹姓民眾昨天開車回家，路過此路口，一轉彎就被血溶子劃破輪胎，不到一年新車的輪子被劃破，心疼不已，一查看才發現鐵樹裝了血滴子，十分危險，他一怒把血滴子畫面PO網提醒路過人車要小心。

虎尾分局長黃維章及當地里長陳水敏得知後今天上午親赴現場查看，鐵樹主人已把血滴子拆除，但仍留下鐵絲仍有危險，因鐵樹主人一直不出面，警方表示將會請把花盆殘留可能割傷人的鐵絲拆除乾淨，至於把車停在路口的屋主則抱怨，他沒停別人也會來停，警方表示，請先將車子移開，若有人再停，警方會加強依法究處。至於是否涉及公共危險罪，警方表示，輪胎被刺破的車主也已報案，至於公共危險部分將再釐清道路地權後再依法處理。

被破車輪的民眾把花盆血滴子PO網擔醒用人或家長小心不要讓孩子路過刺傷。記者蔡維斌／翻攝
被破車輪的民眾把花盆血滴子PO網擔醒用人或家長小心不要讓孩子路過刺傷。記者蔡維斌／翻攝
虎尾西安路四十九巷一住家，不讓車子老撞到他家，用鐵鑄的血滴子圈在花盆上，尖刺可怕也很危險，居民說，連戴小孩的幼兒園娃娃車也不再進入載小孩，家長更擔心孩子路過會刺傷。記者蔡維斌／翻攝
虎尾西安路四十九巷一住家，不讓車子老撞到他家，用鐵鑄的血滴子圈在花盆上，尖刺可怕也很危險，居民說，連戴小孩的幼兒園娃娃車也不再進入載小孩，家長更擔心孩子路過會刺傷。記者蔡維斌／翻攝
虎尾西安路四十九巷一住家，不讓車子老撞到他家，用鐵鑄的血滴子圈在花盆上，尖刺可怕也很危險，連戴小孩的幼兒園娃娃車也不再進入載小孩，家長更擔心孩子路過會刺傷。記者蔡維斌／翻攝
虎尾西安路四十九巷一住家，不讓車子老撞到他家，用鐵鑄的血滴子圈在花盆上，尖刺可怕也很危險，連戴小孩的幼兒園娃娃車也不再進入載小孩，家長更擔心孩子路過會刺傷。記者蔡維斌／翻攝
警方及當地里長趕往現場了解，並請停在路口的車輛移走，同時也拆除花盆血滴子。記者蔡維斌／攝影
警方及當地里長趕往現場了解，並請停在路口的車輛移走，同時也拆除花盆血滴子。記者蔡維斌／攝影

車主

延伸閱讀

專挑深夜行竊建築工地鋼鐵材料 雲林警以車追人逮2嫌

台灣「這一村」專出美女！她曝地名 網嗨喊：馬上搬去

彰化男深夜開車巡迴偷蒜頭 虎尾警以車追人逮獲

揪高鐵地陷元凶 盧秀芳合體李鴻源「實地探勘」

相關新聞

溪湖沙發工廠火警 火勢竄出濃煙蔽空3人送醫

彰化縣溪湖鎮二溪路一段一家沙發工廠下午一點多發生火警，由於竄出大量濃煙及火勢相當嚇人，目前彰化消防局溪湖分隊等進行搶救中，其中隔壁輪胎行老闆搶救時手輕微灼傷，二名員工輕微嗆傷，3人送醫。

影／魚叉搜刮保育區龍蝦九孔 岸巡逮潛水客送辦

海巡署北部分署第一岸巡隊安檢人員昨晚在宜蘭頭城的漁業資源保育區，發現2名男子潛水入海，使用「魚叉」違法在保育區採捕大量龍...

老翁迷走10公里步上快速道路 南警緊急救援

台南市東區74歲陳姓老先生，昨天自家中走失約10公里，獨自走在台86快速公路，警方獲報後前往救援，果然發現有1名老翁行走...

高雄水房洗錢8千萬詐騙贓款 用手機訊號遮斷器躲警察

竹聯幫信堂成員吳姓男子涉嫌在高雄市設水房，替假冒檢警騙大陸人的話務機房轉帳，經手人民幣2000萬元（約台幣8500萬元）...

家庭糾紛 高雄醉男動手打人再襲警

高雄李姓男子酒醉後，加入同居女友任姓女子與胞兄的家庭糾紛，李先用安全帽毆打任男，在警方到場制止時，還動手襲警，被警方用辣...

缺錢花用搶計程車 得手7千多還沒花就落網

基隆市謝姓男子預藏摺疊刀、手套和膠帶，隨機招攔計程車，上車後要求吳姓司機開往六堵工業區人車較少地點後，涉嫌持刀抵住吳的脖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。