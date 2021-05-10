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扯！虎尾巷道血滴子 車輪被刺破 路人也很危險
雲林縣虎尾鎮西安路一條巷道竟出現「血滴子」，受害詹姓網友路過被刺破車輪，氣得PO網提醒路過的人小心，這個「血滴子」是裝在一個轉角路口民宅前一棵鐵樹的花盆上，沒注意看還看不出暗藏危機，不用說路過車子會被刮損，小孩或路人一旦被刺傷恐不堪設想，虎尾分局長黃維章親往了解，屋主已將血滴子撤下，被刺破輪胎的車主則將依法提告求償。
虎尾鎮安西路49巷的轉角路口兩家面對面住戶，因停車問題發生不悅，因一家把車停在轉角處，致很多車輛轉彎時，經常撞及對面的住家，花盆甚至遮陽採光罩被撞損，兩家鄰居因而鬧翻，一家車子依舊停在路口，另一家一怒則在鐵樹花盆裝上鐵鑄的尖刺物，圈在盆上就很像血滴子，不讓車子靠近他家。
住在附近一名詹姓民眾昨天開車回家，路過此路口，一轉彎就被血溶子劃破輪胎，不到一年新車的輪子被劃破，心疼不已，一查看才發現鐵樹裝了血滴子，十分危險，他一怒把血滴子畫面PO網提醒路過人車要小心。
虎尾分局長黃維章及當地里長陳水敏得知後今天上午親赴現場查看，鐵樹主人已把血滴子拆除，但仍留下鐵絲仍有危險，因鐵樹主人一直不出面，警方表示將會請把花盆殘留可能割傷人的鐵絲拆除乾淨，至於把車停在路口的屋主則抱怨，他沒停別人也會來停，警方表示，請先將車子移開，若有人再停，警方會加強依法究處。至於是否涉及公共危險罪，警方表示，輪胎被刺破的車主也已報案，至於公共危險部分將再釐清道路地權後再依法處理。
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