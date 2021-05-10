燁聯鋼鐵火警初判人為釀災 高市勞工局開罰30萬

燁聯鋼鐵高雄岡山廠昨晚發生火警，一名員工嗆傷送醫，初判為人為疏失釀災。市長陳其邁今天說，將針對臨海工業區及石化、鋼鐵廠擴大稽查；勞工局則依業者違反職安法開罰30萬。

陳其邁今天上午出席治安會報後，接受媒體聯訪表示，火災造成的產線製程部分毀損，市府已經先勒令廠商停工檢查，待符合勞檢、消防以及工安相關規定後，再准許廠商復工。

陳其邁表示，因現場是自動化操作，僅剩下2名員工，但其中1人因受傷住院暫時無法講話，會等他康復可接受調查，釐清事故原因後再做裁罰。另外，市府兩週前已聯合稽查林園工業區完畢，今年初起開始新一波擴大稽查，包括臨海工業區、大型營造工地、鋼鐵廠跟侷限空間、箱涵管線等。

勞工局說明，初步研判是現場作業勞工於處理高溫研磨屑降溫過程中，因作業不當引起火災；同時事業單位對高溫作業勞工無安全防護，導致意外發生造成灼傷。

勞工局表示，市府已依廠商違反職業安全衛生法第6條第1項規定依法裁處新台幣30萬元罰鍰；另現場安全措施待火調結果出爐後，也會要求廠商檢討改善後才能申請復工審查。環保局則指出，依違反空污法第32條告發，裁罰15萬元罰鍰。

燁聯鋼鐵公司副總經理顏志榮上午表示，公司另外還有一條拋光研磨產線可取代事故產線，因此火警未影響公司產能，也未波及7萬公升的研磨油儲槽，詳細損失金額正由保險公司了解評估；公司已派員前往醫院探視受傷工人，並詢問詳細事故發生經過。

燁聯鋼鐵昨天晚間因冷軋廠內機台及潤滑油溝槽燃燒起火，火勢於晚間11時20分控制，11時39分撲滅，受損面積約400平方公尺；搶救過程中有1名員工吸入濃煙送醫，意識清醒，所幸其他員工並未受傷。