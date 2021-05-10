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重機環島出師不利！25歲騎士高雄街頭遭撞擊重摔
25歲莊姓男子今天凌晨2點從彰化住處出發環島，清晨5時許行經高雄市中華三路時，就被對向準備左轉的黑色轎車撞擊，莊男撞擊後飛越黑車重摔落地，所幸穿著防摔衣僅左手腕骨折，無生命危險，警方調查雙方都無酒駕，疑似黑色轎車轉彎未禮讓直行車釀禍，詳細肇責需等交通事故鑑定才能釐清。
熱血的莊男今天凌晨騎著黃牌重機，從彰化以逆時針方向環島，今凌晨行經中華三路、六合二路口，正巧對面潘姓男子駕駛的黑色轎車從中華路準備左轉，莊男見狀剎車不及，連人帶車往莊男轎車直接撞擊，因衝擊力道大，莊男整個人往前拋飛，在空中轉一圈後重摔落地，四肢擦挫傷，左手腕骨折，車體零件散落一地。
警方獲報後到場，見莊男傷勢嚴重，緊急聯絡救護車協助，莊忍痛爬起後，急著取下車上行車紀錄器記憶卡，原本以為是要將撞擊前畫面提供警方調查，員警細問之下，才知道是卡內存有旅行回憶，雖然出門才3小時就遭轉彎車擊落，但短暫的環島回憶都在記憶卡內「非常重要」，一定要好好留下。
警方調查，肇事汽車駕駛潘姓男子是沿中華三路由南往北行駛，準備左轉六合二路時，疑因未注意莊男騎乘的黃牌重機，因此導致兩車碰撞，雙方經酒測後，均無酒駕，詳細事故原因仍待後續交通事故鑑定。
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