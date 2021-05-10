屏東女大生騎機車與駕駛代步車老翁碰撞 釀2死

屏東大學一年級賴姓女大生本月7日下午騎摩托車行經屏東市和生路一段，與同向騎電動代步車81歲陳姓老翁發生車禍，另名騎機車陳姓男子在和生路路緣逆向而來，女大生機車又追撞逆向陳姓機車騎士，老翁的電動代步車左倒後，剛好大貨車林姓駕駛經過，大貨車與電動代步車也有擦撞，現場一片混亂。賴姓女大生、陳姓老翁送醫後8日先後不治，全案肇事原因仍待警方調查釐清，4人都沒有酒駕。

警方調查，5月7日下午3點13分，81歲陳姓老翁騎電動醫療代步車，沿和生路一段慢車道行駛，19歲賴姓女大生騎機車與老翁同方向，女大生先與老翁發生車禍，女大生又與一旁逆向的陳姓機車騎士發生碰撞。

老翁與女大生發生車禍後，老翁的電動代步車往左倒時，大貨車駕駛林姓男子剛好開車經過，大貨車與電動代步車發生擦撞。

警方調查，4人酒測值均為零，陳姓老翁與女大生在8日上午先後死亡。警方今天下午安排到肇事路段會勘，全案肇事原因仍待警方釐清調查。

賴姓女大生是高雄人，屏東大學指出，7日下午接獲警方通報後，軍訓暨校安中心值班人員與系主任到醫院了解學生傷勢，教育部校安通報，女大生8日中午傷重不治，學校持續關懷家長，並依相關規定啟動學生身故處理流程，成立單一窗口提供服務。