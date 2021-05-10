快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

小貨車違規迴轉 無照騎士煞不住卡車底受傷送醫

中央社 / 苗栗縣10日電

30歲鍾姓男子騎機車行經苗栗縣三灣鄉中正路，因對向車道小貨車違規迴轉，煞車不及，連人帶車卡在小貨車底，經搶救脫困保住生命，但被查出無照行駛，肇責待警方調查釐清。

頭份警分局副分局長張進基今天表示，這起車禍事故發生在8日，一輛自小貨車行經三灣鄉中正路，超越雙黃線直接迴轉，致使對向車道直行機車騎士急煞跌倒，連人帶車滑進小貨車底盤，因撞擊力道強大，鍾姓騎士一度卡在車底下，附近居民聽到碰撞聲響，急忙上前查看，通報119前往救人。

警消趕抵事故現場，熱心民眾協助把小貨車抬起後，救護人員再把鍾姓騎士拉出，但傷患已失去意識，隨即被送往為恭醫院救治。

警方指出，鍾姓騎士經送醫搶救，生命跡象穩定，仍在加護病房觀察中，經過檢測雙方駕駛都沒有酒駕。

警方表示，肇事的小貨車其實距離路口只剩不到10公尺，應往前行駛到適當路段再迴轉，避免貪圖一時方便而發生意外，主要肇事原因為小貨車駕駛違規迴轉，然而鍾姓騎士被查出沒有機車駕駛執照，因此後續肇責分擔仍待進一步釐清。

車道

延伸閱讀

新莊中正路左轉新樹路 取消機車待轉區

新北執行署拍賣保時捷凱燕休旅車 25萬流標下次再來

綠捷G09站 中正路建物今開拆

免費的最貴…台鐵悲劇推手

相關新聞

溪湖沙發工廠火警 火勢竄出濃煙蔽空3人送醫

彰化縣溪湖鎮二溪路一段一家沙發工廠下午一點多發生火警，由於竄出大量濃煙及火勢相當嚇人，目前彰化消防局溪湖分隊等進行搶救中，其中隔壁輪胎行老闆搶救時手輕微灼傷，二名員工輕微嗆傷，3人送醫。

影／魚叉搜刮保育區龍蝦九孔 岸巡逮潛水客送辦

海巡署北部分署第一岸巡隊安檢人員昨晚在宜蘭頭城的漁業資源保育區，發現2名男子潛水入海，使用「魚叉」違法在保育區採捕大量龍...

老翁迷走10公里步上快速道路 南警緊急救援

台南市東區74歲陳姓老先生，昨天自家中走失約10公里，獨自走在台86快速公路，警方獲報後前往救援，果然發現有1名老翁行走...

高雄水房洗錢8千萬詐騙贓款 用手機訊號遮斷器躲警察

竹聯幫信堂成員吳姓男子涉嫌在高雄市設水房，替假冒檢警騙大陸人的話務機房轉帳，經手人民幣2000萬元（約台幣8500萬元）...

家庭糾紛 高雄醉男動手打人再襲警

高雄李姓男子酒醉後，加入同居女友任姓女子與胞兄的家庭糾紛，李先用安全帽毆打任男，在警方到場制止時，還動手襲警，被警方用辣...

缺錢花用搶計程車 得手7千多還沒花就落網

基隆市謝姓男子預藏摺疊刀、手套和膠帶，隨機招攔計程車，上車後要求吳姓司機開往六堵工業區人車較少地點後，涉嫌持刀抵住吳的脖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。