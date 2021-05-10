小貨車違規迴轉 無照騎士煞不住卡車底受傷送醫

30歲鍾姓男子騎機車行經苗栗縣三灣鄉中正路，因對向車道小貨車違規迴轉，煞車不及，連人帶車卡在小貨車底，經搶救脫困保住生命，但被查出無照行駛，肇責待警方調查釐清。

頭份警分局副分局長張進基今天表示，這起車禍事故發生在8日，一輛自小貨車行經三灣鄉中正路，超越雙黃線直接迴轉，致使對向車道直行機車騎士急煞跌倒，連人帶車滑進小貨車底盤，因撞擊力道強大，鍾姓騎士一度卡在車底下，附近居民聽到碰撞聲響，急忙上前查看，通報119前往救人。

警消趕抵事故現場，熱心民眾協助把小貨車抬起後，救護人員再把鍾姓騎士拉出，但傷患已失去意識，隨即被送往為恭醫院救治。

警方指出，鍾姓騎士經送醫搶救，生命跡象穩定，仍在加護病房觀察中，經過檢測雙方駕駛都沒有酒駕。

警方表示，肇事的小貨車其實距離路口只剩不到10公尺，應往前行駛到適當路段再迴轉，避免貪圖一時方便而發生意外，主要肇事原因為小貨車駕駛違規迴轉，然而鍾姓騎士被查出沒有機車駕駛執照，因此後續肇責分擔仍待進一步釐清。