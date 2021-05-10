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台中2人溺死家屬控男童被「抓下水」 檢警相驗未發現腿部有抓痕
台中市太平區頭汴坑溪昨天發生2人溺斃意外，其中一名死者為7歲李姓男童，男童家屬事後指控，兒子踩到青苔滑倒後，被另名溺水的陳姓死者抓入水中，男童的腿部是否有抓痕，成為今天檢警相驗的重點。台中地檢署表示，全案今已由檢察官完成相驗，無解剖必要，二人都是溺水致死，至於男童是否有被另名死者抓下水，檢察官將後續查明。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，有關昨日太平區頭汴坑溪一案，今天上午已由檢察官完成相驗，2名死者都是溺斃身亡，無解剖必要，至於男童家屬質疑有關男童是遭人抓住入水一事，將由檢察官後續採驗釐清，不過今天相驗時，男童雙腿並無明顯抓痕。
今天陳妻配合相驗時，被媒體問到男童是被丈夫抓水下才溺斃時。陳妻表示，當時在滑手機，沒有看到，但無法接受男童父母的指控。
台中市27歲陳姓男子昨天前往太平區頭汴坑溪，疑天熱下溪戲水，當時跟家人同處烤肉慶祝母親節的7歲李姓男童，站在溪旁大石觀看時踩到青苔滑倒也跌入溪中，兩人溺水失蹤，消防局趕到陸續救起兩人，但均已無生命跡象，送醫不治。
男童家屬在警詢時指控，陳姓死者拉住李童的腳部下水，家屬揚言要對死亡的陳男提告。
男童父親悲痛說，兒子不小心跌落水裡，他趨前要拉起兒子，陳男卻抓住兒子的腳，他聽見兒子呼喊「爸爸救我」，最後只能眼睜睜看二人沉下水面。
頭汴坑溪水域被列名台中市危險水域之首，包括一江橋、蝙蝠洞、仙女瀑布、近護國清涼寺中埔三、四號橋等周邊水域，溪水表面看似平靜無波，但是水下水勢湍急。
台中市消防局說，附近水域岸邊看似平緩淺溪，其實中道深可達7、8米，暗流、漩渦多，加上溪水冰涼，熱身不夠易抽筋；市府在附近有豎立警告標示，禁止民眾戲水，但還是有民眾擅自進入，將加強巡邏與宣導。
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