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燁聯大火違反職安法 林欽榮：危害沒擴大不幸中大幸
燁聯鋼鐵昨晚發生火災，市長陳其邁第一時間勒令該廠房停工，勞工局表示，初步研判是現場作業勞工在處理高溫研磨屑降溫過程中，因作業不當引起火災，事業單位對高溫作業勞工無安全防護，致造成灼傷，違反職安法規定，將依法裁處30萬元罰鍰。至於何時可復工，勞工局勞檢處表示，要求廠方確實改善缺失後，才能申請復工審查。
外界關注火災濃煙是否造成空汙問題等，副市長林欽榮今天凌晨受訪表示，第一時間初步監測周邊空品沒有太大異常。
林欽榮提到，昨晚第一時間市長等人進駐前進指揮所，消防局調派4條水線用化學藥品滅火，終於撲滅油槽溝渠邊緣明火，確保7萬公升油槽安全無慮，危害沒有擴大，是不幸中大幸。
高雄市環保局表示，工廠若因操作不當導致火警、冒黑煙等，環保局會依違反空汙法第32條告發，可處10萬元以上、500萬元以下罰緩。
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