燁聯火警案如違空汙法 最高可罰到500萬

燁聯鋼鐵昨夜發生火警，導致一名員工嗆傷送醫，高雄市政府環保局表示，工廠若因操作不當，導致火警冒黑煙，會依違反空汙法告發，金額在10萬到500萬間，全案將待將待消防局調查報告，再決定是否開罰。

燁聯鋼鐵昨晚9點多傳出火警，廠方無法在第一時間內控制，請救消防局出動大批人車搶救，現場1名49歲男性員工因吸入濃煙，造成呼吸喘、雙手紅腫，由救護人員送義大醫院，無生命危險。

市長陳其邁深夜趕往了解，環保局也派員前往稽查，進行周邊空品監測，未造成空品異常，但仍要求在未改善前先行停工。