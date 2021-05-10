燁聯鋼鐵深夜惡火市府勒令停工 陳其邁宣布擴大勞檢

高雄市岡山區燁聯鋼鐵昨天發生火警，高雄市長陳其邁今上午受訪時強調已勒令起火廠區停工，等消防、工安合乎規定才能復工，至於裁罰部分，則等住院員工狀況好轉後，再進一步調查及裁罰；另市府也將針對林園、臨海工業區及石化、鋼鐵廠全面擴大勞檢。

高雄市政府今上午召開治安會報，陳其邁會後受訪，陳其邁說，燁聯鋼廠廠區自動化，火警當時僅2個工人作業，其中1人受傷住院，但現在還無法說話，須等傷勢穩定後才能接受調查，最後再依調查結果裁罰。