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燁聯鋼鐵深夜惡火市府勒令停工 陳其邁宣布擴大勞檢

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市岡山區燁聯鋼鐵昨天發生火警，高雄市長陳其邁今上午受訪時強調已勒令起火廠區停工，等消防、工安合乎規定才能復工，至於裁罰部分，則等住院員工狀況好轉後，再進一步調查及裁罰；另市府也將針對林園、臨海工業區及石化、鋼鐵廠全面擴大勞檢。

高雄市政府今上午召開治安會報，陳其邁會後受訪，陳其邁說，燁聯鋼廠廠區自動化，火警當時僅2個工人作業，其中1人受傷住院，但現在還無法說話，須等傷勢穩定後才能接受調查，最後再依調查結果裁罰。

近來高雄工安意外頻傳，日前中鋼廠區也有外包廠商員工捲入機器身亡，陳其邁表示，市府針對林園工業區已經擴大稽查，下一波鎖定臨海工業區包含大型鍋爐、石化廠已及市區營造工地、箱涵管線等局限空間，加強稽查作業。

高雄市長陳其邁今天受訪，強調市府將針對臨海工業區、營造工地、局限空間等擴大勞檢。記者張議晨／攝影
高雄市長陳其邁今天受訪，強調市府將針對臨海工業區、營造工地、局限空間等擴大勞檢。記者張議晨／攝影

陳其邁 高雄市 工安

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