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台中七旬翁2天前喝酒沒回家 疑墜溝渠今尋獲遺體

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬老翁在8日時疑飲酒沒有返家，被居民發現疑似墜落南屯區永春南路的溝渠，警、消獲報後，設置攔截點，今天上午11時許，疑在永春南路下方涵洞發現該名老翁，已吊掛上岸，後續將由警方查明死者身分，釐清死因。

據查，南屯區七旬老翁在8日深夜11時許喝完酒後，在友人送老翁返回住處的巷口附近，未料隔天要聯絡老翁時，都聯絡不上人，老翁妻子也說，丈夫沒有回家，友人後來到巷口附近察看，在水溝有發現老翁的拖鞋，懷疑老翁墜落溝渠內，因此向轄區春社派出所報案。

台中市消防局獲報後，在溝渠沿線設置攔截點，並由里長調閱監視器，發現有監視器拍到老翁墜落溝渠後，今天上午通知農田水利會關閉水閘門後，在今天上午11時許，在永春南路的涵洞內，發現疑為老翁的遺體，已吊掛上岸，後續由警方查明死者身分，釐清死因。

台中市南屯區一名老翁疑酒後墜落永春南路的溝渠內，警、消今天上午發現疑為老翁的遺體，已吊掛上岸。圖／讀者提供
台中市南屯區一名老翁疑酒後墜落永春南路的溝渠內，警、消今天上午發現疑為老翁的遺體，已吊掛上岸。圖／讀者提供
台中市南屯區一名老翁疑酒後墜落永春南路的溝渠內，警、消今天上午發現疑為老翁的遺體，已吊掛上岸。圖／讀者提供
台中市南屯區一名老翁疑酒後墜落永春南路的溝渠內，警、消今天上午發現疑為老翁的遺體，已吊掛上岸。圖／讀者提供

監視器 台中市

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