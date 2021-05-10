聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中男約輕熟女性交易 完事後借手機結果虧大了
台中市陳姓男子與楊姓女子在去年10月間談好性交易，二人在西屯區的日租套房內完成交易後，楊女以手機沒電，但經營網拍需要上傳相片為由，向陳借手機，陳不疑有他借出手機，楊女趁機將陳的手機綁定在另個Apple ID帳號，並購買2.4萬的遊戲點數，陳收到帳單後報警，警方循線是楊女涉案，台中地檢署偵結，依詐欺取財、偽造文書罪嫌起訴楊女。
起訴指出，楊姓女子（30歲）在去年10月17日與陳姓男子談妥性交易，二人在同日凌晨1時許，在西屯區的日租套房內完成性交易，楊女在完事後，向陳佯稱，她有經營網拍，需要上傳相片，但剛好手機沒電，向陳借手機使用，陳不察，將手機借給楊女。
楊女取得陳的手機後，趕緊將陳的手機門號綁定在另外申請的Apple ID上，並向蘋果公司佯稱，已同意在該帳號開啟小額付費服務支付費用，楊女取得蘋果公司傳送的簡訊驗證碼後，完成綁定程序，再將手機還給陳。
楊女事後使用該ID帳號，在iTunes網路商店，購買遊戲「滿貫大亨」遊戲點數，連續購買11筆價值達2.4萬元，陳收到帳單後發現遭盜刷，向第六警分局報案，警方循線查出是楊女涉案。楊女到案後承認犯行，台中地檢署偵結，依詐欺取財、偽造文書起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言