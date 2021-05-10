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台中男約輕熟女性交易 完事後借手機結果虧大了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子與楊姓女子在去年10月間談好性交易，二人在西屯區的日租套房內完成交易後，楊女以手機沒電，但經營網拍需要上傳相片為由，向陳借手機，陳不疑有他借出手機，楊女趁機將陳的手機綁定在另個Apple ID帳號，並購買2.4萬的遊戲點數，陳收到帳單後報警，警方循線是楊女涉案，台中地檢署偵結，依詐欺取財、偽造文書罪嫌起訴楊女。

起訴指出，楊姓女子（30歲）在去年10月17日與陳姓男子談妥性交易，二人在同日凌晨1時許，在西屯區的日租套房內完成性交易，楊女在完事後，向陳佯稱，她有經營網拍，需要上傳相片，但剛好手機沒電，向陳借手機使用，陳不察，將手機借給楊女。

楊女取得陳的手機後，趕緊將陳的手機門號綁定在另外申請的Apple ID上，並向蘋果公司佯稱，已同意在該帳號開啟小額付費服務支付費用，楊女取得蘋果公司傳送的簡訊驗證碼後，完成綁定程序，再將手機還給陳。

楊女事後使用該ID帳號，在iTunes網路商店，購買遊戲「滿貫大亨」遊戲點數，連續購買11筆價值達2.4萬元，陳收到帳單後發現遭盜刷，向第六警分局報案，警方循線查出是楊女涉案。楊女到案後承認犯行，台中地檢署偵結，依詐欺取財、偽造文書起訴。

台中市楊姓女子在去年間與陳姓男子性交易後，借走陳手機綁定在另個帳號上，連刷11筆價值2.4萬遊戲點數，台中地檢署今偵結起訴。圖／報系資料照
台中市楊姓女子在去年間與陳姓男子性交易後，借走陳手機綁定在另個帳號上，連刷11筆價值2.4萬遊戲點數，台中地檢署今偵結起訴。圖／報系資料照

性交易 偽造文書 詐欺

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