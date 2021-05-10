影／基隆貨車追撞曳引車 板架插入乘客受重傷

陳姓男子今天上午駕駛貨車行經基隆市新台五路，追撞前方減速準備轉彎的曳引車，板架從貨車右前車窗位置插入車身，造成扭曲變形，周姓乘客身受重傷受困車內。消防局獲報前往救援，救出傷者送醫。警方已到車禍現場完成採證，調查事故原因及刑責。

40多歲陳男今天上午9點多駕駛自小貨車，搭載20多歲周姓男子沿新台五路往汐止方向行駛。陳疑未注意前方的曳引車減速，準備進入東亞貨櫃場，車頭撞上曳引車板架。

車禍發生後，陳男僅受輕傷，向救護人員表示不用就醫。周男則因貨車右前車頭嚴重凹陷，受困車內，手腳多處受傷，且意識不清，由救護車送往汐止國泰醫院急救中。曳引車駕駛人未受傷。