聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／基隆貨車追撞曳引車 板架插入乘客受重傷
陳姓男子今天上午駕駛貨車行經基隆市新台五路，追撞前方減速準備轉彎的曳引車，板架從貨車右前車窗位置插入車身，造成扭曲變形，周姓乘客身受重傷受困車內。消防局獲報前往救援，救出傷者送醫。警方已到車禍現場完成採證，調查事故原因及刑責。
40多歲陳男今天上午9點多駕駛自小貨車，搭載20多歲周姓男子沿新台五路往汐止方向行駛。陳疑未注意前方的曳引車減速，準備進入東亞貨櫃場，車頭撞上曳引車板架。
車禍發生後，陳男僅受輕傷，向救護人員表示不用就醫。周男則因貨車右前車頭嚴重凹陷，受困車內，手腳多處受傷，且意識不清，由救護車送往汐止國泰醫院急救中。曳引車駕駛人未受傷。
警方對陳男及曳引車駕駛人實施酒測，均無酒精反應，非酒後駕車。基隆市警三分局派員到場疏導交通，在市警局交通隊警員完成現場繪圖、照相後，吊離事故車輛，恢復車流順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言