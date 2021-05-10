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1朵康乃馨觸發情緒離家 台東警方花40小時尋人

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東市民「阿芳」母親節前3天在街頭獲贈1朵康乃馨，疑似觸動情緒，隔天騎機車離家。因她曾有離家自殘紀錄，家人向台東警方報案請求協尋。警方經40小時不停打阿芳手機定位，昨天下午在宜蘭羅東尋獲阿芳，協助她返家與年邁老母親團圓。

家屬試著詢問阿芳2天多來的行蹤，發現她周四晚間離家後，一路上選擇往大條馬路騎車，累了就在路邊或公園休息，不知不覺幾乎繞台灣一圈。返家後她的機車油箱快要見底，阿芳盥洗後則睡了個大覺。

當事人哥哥上周五向台東警分局馬蘭派出所報案，指她妹妹阿芳（46歲）罹患中度憂鬱症，也有精神障礙，前一天從外拿1朵康乃馨回家後，隔天就獨自騎機車離家不知去向，也未攜帶衣物跟精神疾病藥物，他很擔心妹妹會做出傻事。

馬蘭所所長胡家銘調閱街道監視器過濾，發現阿芳騎著機車往大武方向行駛，眾人推測她可能往南走，阿芳的哥哥也開車沿南迴公路搜尋。台東警分局知會大武警分局調閱車行軌跡，發現她已越過縣界森永草埔隧道。

警方撥阿芳手機定位，希望縮小搜索範圍，但阿芳離家後，她母親曾打電話連絡，2人爭吵後，阿芳大多時間都關閉手機，只在休息時開機，定位困難，員警只好不停撥打，撥通了才能著手定位。曾在台南白河跟新北坪林定位到位置，但通知當地警方協助攔截時，阿芳又關機，白忙一場。

馬蘭派出所員警2天來不斷撥打電話，即使警員換班也列為交接項目，昨天中午電話再度撥通，發現人在宜蘭，台東警方馬上通報攔截，最後由宜蘭羅東警分局公正派出所副所長郁元杰在一處公園內尋獲，隨後警方護送阿芳在母親節返家。

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阿芳漫無目的騎車，差點環台灣一圈。圖／台東警分局提供
阿芳漫無目的騎車，差點環台灣一圈。圖／台東警分局提供

台東 羅東 母親節

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