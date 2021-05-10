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一天內連偷兩案 就是要寶可夢遊戲卡牌！

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

30歲卓姓男子因缺錢購買遊戲卡牌，選定深夜時段超商人力較少時佯裝購買現做飲料，趁店員轉身操作機台時，涉嫌竊取放置在結帳櫃檯上卡牌，警方循線查獲他涉及兩起竊案，警詢後昨天依竊盜罪嫌法辦。

市警三分局安佃派出所於110年5月9日接獲商店員報案，指稱店內所陳列寶可夢集換式卡牌遭竊，巡邏警力獲報後隨即在該店門口查獲作案卓姓犯嫌（30歲），並在其機車置物箱內起獲2盒寶可夢集換式卡牌等證物。

安順派出所接獲另家商店員報案，店員於盤點貨物時，發現2盒「寶可夢集換式卡牌」遭竊，損失近於約2,650元，經調閱店內監視器影像，發現犯嫌係於5月8日凌晨至該店作案，復比對竊嫌身形、行竊方式及目標物均與卓嫌高度雷同，進而查知卓也犯下此案。

據了解，卓相當熱衷寶可夢集換式遊戲卡牌，該款遊戲是目前戰鬥卡牌遊戲中最暢銷的系列，其中限量版卡牌身價相當不斐，一張卡牌動輒數千元，其為獲得特殊與限量卡牌，選定深夜時段超商人力較少時前往作案，並先行佯裝購買現做飲料，趁店員轉身操作機台時，竊取放置在結帳櫃檯上卡牌，再若無其事地結帳所購買之飲料後離開。

警方提示相關影像畫面後，卓坦承犯涉案，並稱因竊取卡牌包內，無價值較高卡牌，將隨手丟棄，全案調查後移送台南地檢署偵辦。

卓姓男子涉嫌偷取超商內遊戲卡牌，被警方法辦。圖／讀者提供
卓姓男子涉嫌偷取超商內遊戲卡牌，被警方法辦。圖／讀者提供

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