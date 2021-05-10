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影／台中BMW暗夜撞保時捷漏油釀1傷 肇事者棄車逃逸

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局在今天凌晨2時許獲報，一輛保時捷休旅車在西區公益路商圈路邊停車時，遭一輛BMW撞上後，肇事駕駛逃逸，因車禍留下油漬，還造成一名機車駕駛行經該處時滑倒受傷。警方已查出BMW蔡姓女車主身分，但蔡女遲遲未接警方電話，將待車主到案後釐清案情，全案將違反道交條例罪嫌告發。

台中市第一警分局在今天凌晨2時許獲報，西區公益路、館前路前口有交通事故發生，經查為一輛BMW從西區公益路外側車道往中興街行駛，該輛BMW先撞上廖姓男子（43歲）在路旁靜止的保時捷休旅車後，BMW右側車頭受損，隨後BMW倒車後，再往前行駛到美村路、長春街口後，肇事駕駛棄車逃逸。

未料陳姓老翁（70歲）騎機車行經事故現場時，因現場車禍留下的油漬，造成老翁跌倒自摔，有擦挫傷，經酒測，陳、廖二人都無酒精濃度，因全案僅造成車輛毀損，無法依刑法肇事逃逸罪偵辦，僅能依違反道交條例部分，依法告發。

第一警分局交通分隊表示，已聯絡BMW的車主，不過目前車主尚未到案說明，全案將依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月」。

第一警分局呼籲，行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。

台中市西區公益路商圈在今天凌晨2時許傳出車禍，BMW駕駛撞上路邊靜止的保時捷休旅車後，棄車逃逸。圖／讀者提供
台中市西區公益路商圈在今天凌晨2時許傳出車禍，BMW駕駛撞上路邊靜止的保時捷休旅車後，棄車逃逸。圖／讀者提供
台中市西區公益路商圈在今天凌晨2時許傳出車禍，BMW駕駛撞上保時捷後棄車逃逸，BMW車頭有明顯撞擊凹痕。記者陳宏睿／攝影
台中市西區公益路商圈在今天凌晨2時許傳出車禍，BMW駕駛撞上保時捷後棄車逃逸，BMW車頭有明顯撞擊凹痕。記者陳宏睿／攝影
台中市西區公益路商圈在今天凌晨2時許傳出車禍，BMW駕駛撞上路邊停車後，棄車逃逸。圖／讀者提供
台中市西區公益路商圈在今天凌晨2時許傳出車禍，BMW駕駛撞上路邊停車後，棄車逃逸。圖／讀者提供
台中市西區公益路商圈在今天凌晨2時許傳出車禍，BMW駕駛撞上保時捷後棄車逃逸，BMW車頭有明顯撞擊凹痕。記者陳宏睿／攝影
台中市西區公益路商圈在今天凌晨2時許傳出車禍，BMW駕駛撞上保時捷後棄車逃逸，BMW車頭有明顯撞擊凹痕。記者陳宏睿／攝影
台中市西區公益路商圈在今天凌晨2時許傳出車禍，BMW駕駛肇事後棄車逃逸，現場留下的油漬還造成七旬老翁騎車經過時滑倒自摔。圖／讀者提供
台中市西區公益路商圈在今天凌晨2時許傳出車禍，BMW駕駛肇事後棄車逃逸，現場留下的油漬還造成七旬老翁騎車經過時滑倒自摔。圖／讀者提供

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