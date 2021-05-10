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太魯閣號頭城平交道撞死1人 死者為當地86歲種菜婦

聯合報 / 記者戴永華/即時報導

太魯閣號今上午在頭城吉祥路平交道撞上一名侵入軌道的老婦人。圖/讀者提供
太魯閣號今上午在頭城吉祥路平交道撞上一名侵入軌道的老婦人。圖/讀者提供
台鐵402車次太魯閣號，從樹林開往知本列車，今天上午7點11分時，在頭城到礁溪間東正線吉祥路平交道，撞及一名闖入軌道的婦人，當場死亡。

經路警單位現場蒐證完畢，請示檢察官同意放行，事故列車4於8點32分開車，在現場增停82分鐘，目前東正線仍封鎖中，以西正線單線雙向行車。

縣消防局今早獲報頭城鎮吉祥路鐵路平交道事故，派遣頭城91車前往救援，現場1名婦人已明顯死亡。

事故發生是列車駛離頭城站不到20秒的位置，靠近頭城，原因仍待釐清。事故現場經檢視確認後於8點46分解除封鎖，恢復雙線正常行車，影響11列車次、300分鐘、旅客約2400人。

據瞭解，死者是一名在附近種菜的86歲婦人陳楊瑞珠，她的兒子有到現場指認時說，媽媽一大早要去菜園拔菜 ，但怎麼一直沒有回來，所以騎機車到菜園去找，找不到人，他回頭經過平交道才發現被火車撞了。

一名婦人闖入平交道，遭台鐵太魯閣在宜蘭頭城平交道撞死。圖/翻攝宜蘭知識+
一名婦人闖入平交道，遭台鐵太魯閣在宜蘭頭城平交道撞死。圖/翻攝宜蘭知識+

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