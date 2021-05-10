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操作不當釀大火高市府勒令停工 燁聯：有替代產線

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

義联集團名下的燁聯鋼鐵昨晚大火，容量7萬公升的儲油槽起火燃燒，火勢一度猛烈，意外造成一名員工吸入濃煙嗆傷送醫，市長陳其邁裁示暫時停工。燁聯表示，另一廠區有相同產線可替代，生產產線沒有問題，起火原因須消防火調人員進一步勘查確認，損失尚待進一步統計。

昨晚9點07分，位於岡山區興隆街的燁聯鋼鐵傳出火警，路竹、岡山、永安、彌陀、梓官、阿蓮、湖內、路竹、楠梓、仁武、苓雅、大社等消防分隊前往灌救，11點39分火勢撲滅。市長陳其邁深夜趕抵現場，並表示，起火原因應該是操控不慎引起，一名員工受傷無生命危險，經勞檢處人員勘查，此處是獨立的作業區，先暫時停工。

義联集團涵蓋四大事業體，鋼鐵產業是核心事業，包含燁聯、燁興、燁茂、燁輝等公司。燁聯是不銹鋼龍頭大廠，主要從事熱軋不銹鋼黑皮鋼捲、熱軋不銹鋼鋼捲、冷軋不銹鋼鋼捲等項目。

有關市府勒令停工部分。燁聯今早表示，起火產線原本就已經因大火受損無法作業，但在另一廠房有同樣性質的研磨產線可以替代，不影響生產，公司會遵照市長裁示與配合調查。

此外，事故現場高溫無法靠近，第一時間無法勘察受損情況，實際損失須進一步調查。

燁聯鋼鐵昨晚大火，意外造成一名員工嗆傷送醫，市長陳其邁要求停工。記者徐白櫻／翻攝
燁聯鋼鐵昨晚大火，意外造成一名員工嗆傷送醫，市長陳其邁要求停工。記者徐白櫻／翻攝

岡山 陳其邁 火災

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