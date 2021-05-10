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台鐵太魯閣號再傳意外！頭城礁溪段行人侵入平交道一死

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

（9:40更新）

台鐵402次由樹林開往知本太魯閣號7時11分在頭城=礁溪間東正線吉祥路平交道(K56+918)，撞及一侵入路線路人，路人已死亡，經路警蒐證處理，在8時32分放行，8時35分礁溪晚81分開車，8時48分路線恢復雙線正常行車，影響11列次、300分、旅客約2400人。

台鐵局表示，花蓮另編組DMU兩組作402次特開，回程417次知本=台東以DMU編組行駛，台東=樹調以太魯閣編組行駛。

（7:56）

台鐵再傳意外事故，台鐵局表示，5月10日402次(太魯閣號，樹林開往知本)07:11於頭城=礁溪間東正線吉祥路平交道(K56+918)，撞及一侵入路線路人，據回報確定死亡，目前頭城=礁溪間以東正線單線雙向行車，受影響的車站包括頭城、頂埔、礁溪，請加強播音以服務旅客。

5月10日402次(太魯閣號，樹林開往知本)07:11於頭城=礁溪間東正線吉祥路平交道(K56+918)，撞及一侵入路線路人，目前死傷仍在查證中。圖／台鐵局提供
5月10日402次(太魯閣號，樹林開往知本)07:11於頭城=礁溪間東正線吉祥路平交道(K56+918)，撞及一侵入路線路人，目前死傷仍在查證中。圖／台鐵局提供
5月10日402次(太魯閣號，樹林開往知本)07:11於頭城=礁溪間東正線吉祥路平交道(K56+918)，撞及一侵入路線路人，目前死傷仍在查證中。圖／台鐵局提供
5月10日402次(太魯閣號，樹林開往知本)07:11於頭城=礁溪間東正線吉祥路平交道(K56+918)，撞及一侵入路線路人，目前死傷仍在查證中。圖／台鐵局提供

台鐵 太魯閣

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