台鐵太魯閣號再傳意外！頭城礁溪段行人侵入平交道一死

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台鐵402次由樹林開往知本太魯閣號7時11分在頭城=礁溪間東正線吉祥路平交道(K56+918)，撞及一侵入路線路人，路人已死亡，經路警蒐證處理，在8時32分放行，8時35分礁溪晚81分開車，8時48分路線恢復雙線正常行車，影響11列次、300分、旅客約2400人。

台鐵局表示，花蓮另編組DMU兩組作402次特開，回程417次知本=台東以DMU編組行駛，台東=樹調以太魯閣編組行駛。

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