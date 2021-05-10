聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵太魯閣號再傳意外！頭城礁溪段行人侵入平交道一死
（9:40更新）
台鐵402次由樹林開往知本太魯閣號7時11分在頭城=礁溪間東正線吉祥路平交道(K56+918)，撞及一侵入路線路人，路人已死亡，經路警蒐證處理，在8時32分放行，8時35分礁溪晚81分開車，8時48分路線恢復雙線正常行車，影響11列次、300分、旅客約2400人。
台鐵局表示，花蓮另編組DMU兩組作402次特開，回程417次知本=台東以DMU編組行駛，台東=樹調以太魯閣編組行駛。
（7:56）
台鐵再傳意外事故，台鐵局表示，5月10日402次(太魯閣號，樹林開往知本)07:11於頭城=礁溪間東正線吉祥路平交道(K56+918)，撞及一侵入路線路人，據回報確定死亡，目前頭城=礁溪間以東正線單線雙向行車，受影響的車站包括頭城、頂埔、礁溪，請加強播音以服務旅客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言