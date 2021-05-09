影／燁聯鋼鐵油槽起火 一員工送醫

高雄岡山區燁聯鋼鐵油槽起火，火勢猛烈，現場氣氛一度緊繃。晚間10點30分，市長陳其邁、副市長林欽榮等人到達現場。消防人員使用泡沫滅火及周邊射水防護，現場49歲男員工疑吸入濃煙身體不適，送醫後無礙。這起火災對生線的衝擊及損失，義联集團表示，損失金額還在評估，初步不影響產能。晚間10點40分，火勢已初步控制。

高雄市政府表示，市長陳其邁、副市長林欽榮、消防局長李清秀等人已進駐前進指揮所，消防局表示，火勢已經控制，7萬公升油槽安全無慮。四條水線噴泡沫覆蓋熱軋一廠，火災情勢掌控中。

初步了解是生產線設備起火，現場是油槽燃燒，容量約7萬公升，消防人員目前使用泡沫滅火及周邊射水防護。廠外氣氛緊繃，除了救災外，其餘人員一律禁止進入，環保局人員第一時間到場監測，要了解是否造成空氣汙染，擔心火災現場有安全疑慮，空汙處理小組也一度被請出廠區，改找下風處測量。要進廠區上班的員工也被管制進出。

消防局表示，今晚9點7分獲報，派出岡山、路竹等多個分隊，共24車、41人趕往搶救，消防人員使用泡沫滅火及周邊射水防護。現場一名男員工疑吸入濃煙身體不適，送醫後無礙。晚間10點左右，廠方內部儲水槽的水用完，消防局多輛水箱車、水庫車也支援灌救，要控制火勢，減輕損害。

義联集團涵蓋四大事業體，鋼鐵產業是核心事業，包含燁聯、燁興、燁茂、燁輝等公司，其中燁聯主要從事熱軋不銹鋼黑皮鋼捲、熱軋不銹鋼鋼捲、冷軋不銹鋼鋼捲等項目。