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燁聯鋼鐵生產線起火 7萬公升油槽燃燒搶救中

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸徐白櫻／高雄即時報導

今晚9點7分，高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵股份有限公司傳出火警，疑為油槽起火，高雄市消防局獲報後，出動岡山、路竹、永安、梓官、彌陀等多個分隊前往搶救。消防局表示，消防人車剛抵達現場，現場情況還在釐清中。

根據公司官網資料，燁聯鋼鐵成立在1988年12月，廠址設在高雄市岡山區嘉興地段，占地40餘公頃，總投資金額約新台幣400億元，是一座煉鋼、熱軋及冷軋完整製程一貫作業的不銹鋼廠。

高雄市消防局表示，目前了解是生產線設備起火，現場是油槽燃燒，容量約7萬公升，消防人員目前使用泡沫滅火及周邊射水防護，暫無人員受傷受困。

這起火災對生線的衝擊及損失，義联集團表示，損失金額還在評估，初步不影響產能。

消防局獲報後，派出24車、41人趕往搶救，消防人員使用泡沫滅火及周邊射水防護，現場一名男員工疑吸入濃煙身體不適，送醫後無礙。

晚間10點左右，廠方內部儲水槽的水用完，消防局多輛水箱車、水庫車也支援灌救，要控制火勢，減輕損害。

高雄市環保局人員第一時間到場監測，要了解是否造成空氣汙染等。晚間10點30分，市長陳其邁也到達現場。

義联集團涵蓋四大事業體，鋼鐵產業是核心事業，包含燁聯、燁興、燁茂、燁輝等公司，其中燁聯主要從事熱軋不銹鋼黑皮鋼捲、熱軋不銹鋼鋼捲、冷軋不銹鋼鋼捲等項目。

高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵傳出火警，初步了解沒有人員受困或受傷。記者陳玫伶／翻攝
高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵傳出火警，初步了解沒有人員受困或受傷。記者陳玫伶／翻攝

高雄岡山區燁聯鋼鐵廠區今晚發生火災，生產設備、容量約7萬公升油槽起火，火勢猛烈。記者陳玫伶／翻攝
高雄岡山區燁聯鋼鐵廠區今晚發生火災，生產設備、容量約7萬公升油槽起火，火勢猛烈。記者陳玫伶／翻攝

高雄岡山區燁聯鋼鐵廠區今晚發生火災，生產設備、容量約7萬公升油槽起火，火勢猛烈。記者陳玫伶／翻攝
高雄岡山區燁聯鋼鐵廠區今晚發生火災，生產設備、容量約7萬公升油槽起火，火勢猛烈。記者陳玫伶／翻攝

高雄岡山區燁聯鋼鐵廠區今晚發生火災，生產設備、容量約7萬公升油槽起火，火勢猛烈。記者陳玫伶／翻攝
高雄岡山區燁聯鋼鐵廠區今晚發生火災，生產設備、容量約7萬公升油槽起火，火勢猛烈。記者陳玫伶／翻攝

高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵傳出火警，消防人車趕往現場處理。記者陳玫伶／攝影
高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵傳出火警，消防人車趕往現場處理。記者陳玫伶／攝影

高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵傳出火警，初步了解沒有人員受困或受傷。記者陳玫伶／翻攝
高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵傳出火警，初步了解沒有人員受困或受傷。記者陳玫伶／翻攝

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