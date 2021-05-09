衛福台南醫院新化分院火警 25名病患轉回總院中

衛生福利部台南醫院新化分院中午地下室發生火警，還好火勢侷限在地下室，目前了解可能是配電盤發引發火災，醫院一樓以上的門診與病房雖然未被波及，但因停電查修中，原本住院的25名病患都陸續轉回台南總院。

院方表示，原本有兩名病患住在加護病房、23人住一般病房，醫院以要使用氧氣的患者優先轉回總院，其他的病患陸續轉回。而據警方表示，現場病患共有59人，無人受困。

醫院指出，台南醫院新化分院中午12點35分，在B1消防幫浦室發生配電盤火警，消防警報作動後，經工作人員查看，立即通報消防隊，火勢於14點04分撲滅。