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影／水果店老闆娘遇搶遭刺殺 退休勇警即時救援保命
基隆市警局霹靂小組退休警員陳清福今早到市場購物，發現張姓男子涉嫌持螺絲起子刺殺水果店老闆娘搶劫，出手救援。陳緊握住張持起子的手，冷不防被他咬了一口，鮮血直流，最後負傷將張制伏，交由警方帶回偵辦。
基隆警二分局表示，50多歲張姓男子今早6點多進入水果店，持起子猛刺看店的吳姓老婦人，意圖強盜財物，最後被陳男制伏。員警將張帶回偵詢後，下午依強盜未遂、殺人未遂、傷害罪嫌送辦。
退休7年多的陳清福曾在市警局保安隊任職，派駐市長官邸。今早6點左右他到豐稔街的青菜攤買豆腐，回程時經過案發地水果店，聽到裡面的老婦人呼喊救命聲，往店內一看，發現張男拿著起子，朝躺在地上的老婦人猛刺。
陳清福說，看到張男那種刺法，如果不馬上制止，老婦人可能會被刺死，馬上停下機車衝進去，把張拖出店外。
陳在店外遭張持螺絲起子攻擊，本來想抓一旁的器物當武器反擊，但張持起子刺過來時，被他一手抓住。張因持起子的手被陳清福緊緊抓住，無法掙脫，開口用牙齒猛咬陳的左手臂。
陳被狠狠咬了一口鬆手，兩人繼續拉扯搏鬥，陳的小腿被張持螺絲起子刺傷，還好最後將他制伏，不久員警趕到現場，化解險境。
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