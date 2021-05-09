泰勞蘭潭載浮載沉虛驚一場 撈淡水螺被誤報自殺

中央社 / 嘉義市9日電

一名男子今天下午在嘉義蘭潭載浮載沉，民眾報案有人自殺；警消到場發現竟是一名想賺外快的泰勞在潭中撈淡水螺，虛驚一場，警告他不得再犯，也呼籲民眾勿在蘭潭戲水。

嘉義市消防局今天下午1時許接獲民眾報案，指蘭潭水庫有人自殺，一名男子在水中載浮載沉，立即派出救難人員前往搜尋，抵達現場時，男子已自行游上岸，手中還拿著一個淡水螺。

消防局表示，男子向救難人員說，他是泰國人，在民雄工業區工作，今天放假到蘭潭撈淡水螺，撈一袋可以賣新台幣200元。救難人員將他勸導上岸，交由警方處理。

警方表示，這是起烏龍事件，沒有人自殺，根據男子證件，確認是泰籍勞工，見他只是想撈淡水螺賺外快，告誡勿再犯後，已請他離開。警方並呼籲民眾勿在蘭潭戲水，這2年來，此處已發生10起以上溺斃事件。

嘉義市政府表示，蘭潭供應嘉義地區民生用水，禁止戲水、捕魚、釣魚，違者可依水利法令處新台幣1至5萬元罰鍰。

蘭潭 嘉義

延伸閱讀

淡水舊納骨塔選位安置 電腦抽籤免排隊兼防疫

關渡大橋設雙向彈性護欄引民怨 設2天就拆除一半護欄

提升防災能力 淡水公所與企業簽合作備忘錄

淡水義山里活動中心祖孫樂 城堡滑梯遊具啟用

相關新聞

影／燁聯火災 廠長：損失估算中 產能暫不受影響

高雄岡山區燁聯鋼鐵油槽今晚起火，火勢猛烈，現場氣氛一度緊張。晚間10點40分左右火勢控制，7萬公升油槽安全無慮。廠長李進...

燁聯鋼鐵生產線起火 7萬公升油槽燃燒搶救中

今晚9點7分，高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵股份有限公司傳出火警，疑為油槽起火，高雄市消防局獲報後，出動岡山、路竹、永安、梓官...

屏東萬大橋周邊河川地雜草火警 濃煙直竄天際

屏東縣消防局今天傍晚6點22分接獲多起民眾通報，在萬丹鄉段大橋屏東端有雜草火警，屏東縣消防局派萬丹分隊2車4人前往處理，...

影／燁聯大火疑操作不慎釀災 陳其邁：勒令廠房先停工

高雄燁聯鋼鐵廠區9日晚間9時許起火，火勢猛烈，氣氛一度緊張。深夜11點左右火勢控制，7萬公升油槽安全無慮，正漏夜進行降溫...

影／燁聯鋼鐵油槽起火 一員工送醫

高雄岡山區燁聯鋼鐵油槽起火，火勢猛烈，現場氣氛一度緊繃。晚間10點30分，市長陳其邁、副市長林欽榮等人到達現場。消防人員...

燁聯鋼鐵晚間火警已控制住 不影響產銷

不銹鋼上游廠燁聯鋼鐵晚間21時許傳出研磨線火警，火勢很快控制住，不影響產銷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。