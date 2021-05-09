泰勞蘭潭載浮載沉虛驚一場 撈淡水螺被誤報自殺

一名男子今天下午在嘉義市蘭潭載浮載沉，民眾報案有人自殺；警消到場發現竟是一名想賺外快的泰勞在潭中撈淡水螺，虛驚一場，警告他不得再犯，也呼籲民眾勿在蘭潭戲水。

嘉義市消防局今天下午1時許接獲民眾報案，指蘭潭水庫有人自殺，一名男子在水中載浮載沉，立即派出救難人員前往搜尋，抵達現場時，男子已自行游上岸，手中還拿著一個淡水螺。

消防局表示，男子向救難人員說，他是泰國人，在民雄工業區工作，今天放假到蘭潭撈淡水螺，撈一袋可以賣新台幣200元。救難人員將他勸導上岸，交由警方處理。

警方表示，這是起烏龍事件，沒有人自殺，根據男子證件，確認是泰籍勞工，見他只是想撈淡水螺賺外快，告誡勿再犯後，已請他離開。警方並呼籲民眾勿在蘭潭戲水，這2年來，此處已發生10起以上溺斃事件。

嘉義市政府表示，蘭潭供應嘉義地區民生用水，禁止戲水、捕魚、釣魚，違者可依水利法令處新台幣1至5萬元罰鍰。