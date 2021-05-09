影／男持螺絲起子猛刺老婦人搶劫 退休警制伏時手腕被咬傷

基隆市張姓男子今晨持螺絲起子進入豐稔街一家水果店，涉嫌持起子猛刺看店的吳姓老婦人腹部，意圖強盜財物。老婦人呼救，陳姓退休警員發現與張搏鬥予以制伏，過程中手臂被張咬傷。警方偵詢後，下午依強盜未遂、殺人未遂、傷害罪嫌送辦。

年約50歲張男今天清晨6點多，進入豐稔街一家水果店，打算強盜吳姓老婦人腰包內財物。老婦人抵抗，張男持螺絲起子刺向她的腹部，刺穿圍兜和衣服，造成老婦人腹部出現多處傷口。

已退休的陳姓霹靂小組警員剛好經過附近，聽到老婦人呼救聲入內救援，與張男搏鬥時，左手腕被張男咬傷。其他路人見狀，以為兩人在「打架」報案，員警獲報到場時，張男已被陳制伏。