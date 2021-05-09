「我是您心肝！」台中警捐65％肝臟救母 警局臉書表揚

今天是母親節，民眾都在今天與家人團聚，慰勞母親過去一年的辛苦，台中市警局臉書TCPB局長室，今天也在臉書分享大甲警分局警員張赫宥捐肝救母的故事。

臉書小編還寫到「相信對張媽媽而言，有沒有母親節禮物都無所謂，重要的是，看見赫宥的成長與感恩，就可抵過所有過去辛苦的汗與淚」，引發市民迴響，紛紛留言感謝偉大、辛苦的母親。

台中市警局官方臉書「TCPB局長室」在今天下午趁著母親節，發文表揚張赫宥的孝行，「相信對張媽媽而言，有沒有母親節禮物都無所謂，重要的是，看見赫宥的成長與感恩，就可抵過所有過去辛苦的汗與淚」。

網友紛紛發言稱讚他的孝行，「這個不推不行」，有人說「孝感動天，這世間，沒有任何一個人，比母親對你的愛還深，甚至為你犧牲生命也毫不猶豫，且行著且珍惜，即時行孝，不要留下遺憾，母親節快樂」、

台中市警局表示，張赫宥今年25歲，任職於大甲警分局大甲所。張父嗜酒，在2016年時因肝癌過世，因父親長期待業，家中的生計都是靠擔任美容師的母親一肩扛起，養育張與張的姊姊。

張有感於母親的辛苦，所以報考警專，也順利考取，不過在一年多前，張母突然病倒後，被檢查出罹患肝癌，張二話不說，捐出65％的肝臟救母。

張在術後一個多月就重返職場，也在今年初被大安區公所，通報膺選今年度的全國孝行獎。