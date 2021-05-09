聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我是您心肝！」台中警捐65％肝臟救母 警局臉書表揚

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

今天是母親節，民眾都在今天與家人團聚，慰勞母親過去一年的辛苦，台中市警局臉書TCPB局長室，今天也在臉書分享大甲警分局警員張赫宥捐肝救母的故事。

臉書小編還寫到「相信對張媽媽而言，有沒有母親節禮物都無所謂，重要的是，看見赫宥的成長與感恩，就可抵過所有過去辛苦的汗與淚」，引發市民迴響，紛紛留言感謝偉大、辛苦的母親。

台中市警局官方臉書「TCPB局長室」在今天下午趁著母親節，發文表揚張赫宥的孝行，「相信對張媽媽而言，有沒有母親節禮物都無所謂，重要的是，看見赫宥的成長與感恩，就可抵過所有過去辛苦的汗與淚」。

網友紛紛發言稱讚他的孝行，「這個不推不行」，有人說「孝感動天，這世間，沒有任何一個人，比母親對你的愛還深，甚至為你犧牲生命也毫不猶豫，且行著且珍惜，即時行孝，不要留下遺憾，母親節快樂」、

台中市警局表示，張赫宥今年25歲，任職於大甲警分局大甲所。張父嗜酒，在2016年時因肝癌過世，因父親長期待業，家中的生計都是靠擔任美容師的母親一肩扛起，養育張與張的姊姊。

張有感於母親的辛苦，所以報考警專，也順利考取，不過在一年多前，張母突然病倒後，被檢查出罹患肝癌，張二話不說，捐出65％的肝臟救母。

張在術後一個多月就重返職場，也在今年初被大安區公所，通報膺選今年度的全國孝行獎。

台中市警局大甲警分局警員張赫宥（左）捐肝救母，獲得區公所膺選參加全國孝行獎，台中市警局臉書也發文表揚。圖／摘自臉書TCPB局長室
台中市警局大甲警分局警員張赫宥（左）捐肝救母，獲得區公所膺選參加全國孝行獎，台中市警局臉書也發文表揚。圖／摘自臉書TCPB局長室

母親節 台中市 肝臟

延伸閱讀

PLG／母親節打冠軍賽 吳松蔚送阿嬤大禮

PLG／母親節打冠軍賽 吳松蔚送阿嬤大禮

中職／母親懷雙胞胎、老婆難產 母親節讓林旺衛感觸深

中職／母親懷雙胞胎、老婆難產 母親節讓林旺衛感觸深

相關新聞

影／燁聯火災 廠長：損失估算中 產能暫不受影響

高雄岡山區燁聯鋼鐵油槽今晚起火，火勢猛烈，現場氣氛一度緊張。晚間10點40分左右火勢控制，7萬公升油槽安全無慮。廠長李進...

燁聯鋼鐵生產線起火 7萬公升油槽燃燒搶救中

今晚9點7分，高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵股份有限公司傳出火警，疑為油槽起火，高雄市消防局獲報後，出動岡山、路竹、永安、梓官...

屏東萬大橋周邊河川地雜草火警 濃煙直竄天際

屏東縣消防局今天傍晚6點22分接獲多起民眾通報，在萬丹鄉段大橋屏東端有雜草火警，屏東縣消防局派萬丹分隊2車4人前往處理，...

影／燁聯大火疑操作不慎釀災 陳其邁：勒令廠房先停工

高雄燁聯鋼鐵廠區9日晚間9時許起火，火勢猛烈，氣氛一度緊張。深夜11點左右火勢控制，7萬公升油槽安全無慮，正漏夜進行降溫...

影／燁聯鋼鐵油槽起火 一員工送醫

高雄岡山區燁聯鋼鐵油槽起火，火勢猛烈，現場氣氛一度緊繃。晚間10點30分，市長陳其邁、副市長林欽榮等人到達現場。消防人員...

燁聯鋼鐵晚間火警已控制住 不影響產銷

不銹鋼上游廠燁聯鋼鐵晚間21時許傳出研磨線火警，火勢很快控制住，不影響產銷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。