影／疑路況不熟翻車撞上民宅 肇事者竟是詐欺通緝犯

今天上午11點半，屏東縣恆春警分局接獲民眾報案，滿州鄉庄內路段，一輛汽車失控翻覆撞上民宅，車上包括駕駛共有2人，警方發現，駕駛鍾姓男子竟是詐欺通緝犯，今年1月遭宜蘭地檢署發布通緝，詐欺案執行3年8月，副駕駛林女身體擦挫傷，堅持不送醫。消防局獲報後將鍾送到恆春南門醫院救治，駕駛鍾姓男子酒測值為零，肇事原因警方調查中。

恆春警分局指出，今天上午11點半，詐欺通緝犯鍾姓男子開著租來的白色汽車，載著林女，行經滿州鄉庄內路段時，疑路況不熟悉，一時恍惚，車輛偏移機車道隨即撞擊路邊指示牌，導致車輛翻覆撞到路邊民宅。

鍾姓男子與副駕駛林女兩人自行脫困，鍾姓男子受傷骨折，林女堅持不送醫。警方調查，鍾姓男子因詐欺案，宜蘭地檢署今年1月下旬發布通緝犯，因詐欺案入監服刑3年8月。林女稱，他們是從高雄下來玩的。兩人不是男女朋友。