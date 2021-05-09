男子欠5萬工程款找友談判 一言不合持槍傷人遭逮

高雄市王姓男子因積欠5萬多元工程款，與債主林姓男子到楠梓區某保齡球館前談判，林男疑似喝酒口氣較差，兩人一言不合，王男持瓦斯槍開5槍射傷林男左手食指、中指間後駕車逃逸，警方循線追查，昨天持拘票逮捕王男，依傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，林男（30歲）本月7日與2名友人至楠梓區某保齡球館唱歌，途中王男（32歲）打電話給林男，表示想聊聊前年積欠的5萬多元工程款，兩人相約在保齡球館外談判，王男駕駛紅色轎車前往，林男因有喝酒語氣較重引起王男不滿，持瓦斯槍射擊5發塑膠彈，其中1發擊中林男左手中指、食指中間。

林男友人發現林男受傷趕緊報警，林男表示僅皮肉傷，不願就醫，警方獲報出動快打部隊趕往現場，王男已駕車逃逸。

警方事後成立專案小組，調閱監視器一路追查，發現王男一度駕車前往鳳山區找友人，警方蒐證後報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，並聲請拘票獲准，昨天晚間9時許持拘票於楠梓區秀群路逮捕王男，王男坦承一時氣憤持瓦斯槍傷人，非常後悔，警方詢後依傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

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