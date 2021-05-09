高市八旬翁駕照被註銷還開車 暴衝擦撞3人送醫

中央社 / 高雄9日電

高雄市鳳山區保泰路今天發生一起車禍，八旬林姓男子駕照被註銷還開車上路，疑移車緊張暴衝擦撞，導致包括林男自己及2名用路人共3人受傷送醫。

車禍發生在上午9時46分許，鳳山區保泰路400號前，80歲林男駕駛自小客車，先是倒車時不慎擦撞黃姓婦女（73歲），後來車輛又往前方斜行，進而擦撞騎乘機車的郭女（48歲），警方獲報趕赴現場將3傷者送醫。

警方調查指出，林男上午帶太太到市場買菜，在車上等候太太；但當林男要駛離現場時，已因前後都停滿了機車，於是先倒車卻不慎擦撞到黃婦，情急緊張之際，車輛加油往前方斜駛卻又撞上路過的郭女，最後自小客車撞上分隔島。

警方查證，林男的駕照已經被註銷，現場訪談及了解車禍事故發生情形後，已由交通隊測繪、製作談話紀錄，並拖離肇事的自小客車；至於明確的肇事原因，則將待林男診治後製作筆錄再做釐清。

初步掌握，林男胸部挫傷、郭女肢體擦傷、黃婦肢體及臉部擦傷，3人意識清楚。

車禍 駕照

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