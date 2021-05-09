影／台中阿嬤常走失 跟警員變成「老朋友」一眼認出
台中市太平區八旬陳姓阿嬤有多次走失紀錄，曾經在東區、北區、南屯區都有被警方尋獲的紀錄，前天上午阿嬤又被民眾通報迷途老人，警方獲報到場協助時，阿嬤一眼就認出執勤的警員，以台語直說「看到你好幾次了」，讓警員莞爾，因為家人有替阿嬤申請愛心手鍊、掛有阿嬤姓名、聯絡資訊的名牌，順利通知阿嬤家人帶回。
台中市第三警分局東區所警員林煥庭、林政穎在前天上午8時許獲報，東區旱溪街有迷途老人需要協助，兩警到場後，發現阿嬤十分眼熟，再拿起掛在阿嬤胸前的名牌端詳，確認就是轄內經常走失的「熟面孔」83歲的陳姓阿嬤。
阿嬤看到兩名警員，也直說「不好意思，被你們載好幾次了」，阿嬤跟警員說，她天還沒亮就出門，想出門走走，沒想到就從太平區一路走到東區，後來走到迷路，才被熱心的民眾通報。
據查，陳姓阿嬤的家人們因工作、家庭因素，無法與其同住、無法全天侯照看，不過阿嬤身體健朗，喜歡出門趴趴走，卻又經常走失讓家人很傷神，為讓阿嬤順利回家，除為她申請愛心手鍊，也另外在其胸前掛上寫有姓名、聯絡資訊的名牌，這次才讓員警得以立即確認阿嬤身分，迅速聯繫上家屬。
第三警分局表示，照顧失智長輩是一條漫長的道路，需要來自家屬、社會及政府多方支持，除了妥適照顧失智長輩，對於可能走失的長輩採取預防措施外，警方也呼籲，民眾若發現疑似迷途長輩時，可主動上前關心詢問對方去處，將其留住並協助撥打電話報警或聯繫家屬，一同守護長者安全，協助他們儘速返家。
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